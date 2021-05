Matière programmable: la technique qui permet d’avoir des objets qui changent de couleur et sont repensés avec un rapide coup de lumière

Imaginez que nous puissions changer la couleur de la voiture en même temps que nous passions au lave-auto ou que nos chaussures ou notre coque de téléphone portable changeaient leur design de manière simple. Ce sont quelques-unes des possibilités de ce que le MIT a classé comme «matière programmable». Un matériau qui, combiné avec un coup léger, est possible modifier sa couleur en quelques minutes ou ajouter des images avec toutes sortes de détails.

Il y a quelques années, l’équipe d’Intelligence Artificielle du MIT a créé une première version de ces matériaux programmables. Au lieu des robots, il était possible de faire changer la matière des objets à notre discrétion. À l’époque, il était possible de modifier la dureté et l’élasticité, mais maintenant cela prend une nouvelle dimension en pouvant modifier les couleurs et ajouter des images à des tasses, des étuis de téléphone portable, des chaussures ou d’autres objets.

ChromoUpdate: lorsque les objets peuvent avoir plusieurs mises en page en même temps

Changer la couleur d’un objet est facile. Nous devons juste le peindre. Cependant, dans de nombreuses occasions, cela nécessite des matériaux, du temps et des ressources que nous ne disposons pas toujours ou que nous pensons valables. Avec ce nouveau système de « matière programmable » tout change, alors il fonctionne avec la lumière et ne demande pas beaucoup de temps.

Le nouveau système s’appelle ChromoUpdate et combine un projecteur de lumière ultraviolette avec colorants activés par la lumière. La lumière est projetée sur l’objet et modifie les propriétés réfléchissantes du colorant en créant de nouvelles images en quelques minutes. Les chercheurs expliquent qu’ils peuvent obtenir toutes sortes d’images en 20 minutes, mais ils expliquent qu’ils peuvent accélérer le processus facilement.

Michael Wessley, auteur principal de l’étude et chercheur postdoctoral au laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle du MIT, explique que la nouvelle technique «tire parti de cycles de programmation rapides, ce qui n’aurait pas été possible auparavant». La méthode précédente, PhotoChromeleon, a été la première à montrer que vous pouvez avoir Textures multicolores haute résolution programmables pour prendre une forme ou une autre. À l’époque, un système aux teintes cyan, magenta et jaune était utilisé. Mais le nouveau système permet d’adopter des images et des tons beaucoup plus complexes.

C’est-à-dire que ce n’est pas que nous «peignons» l’objet, mais que le matériau de l’objet peut adopter les différentes formes et avec la lumière ce que nous « disons » importe quelle forme il devrait avoir.

En utilisant une lumière ultraviolette qui peut faire varier les niveaux de lumière, vous avez un contrôle pixel par pixel sur le niveau de saturation et peut donc être utilisé pour incorporer le motif exact. Un mécanisme qui en pratique ressemble à une impression 3D, mais avec de la lumière et pas besoin d’effacer le motif précédent.

Avec la collaboration de Ford

Des chercheurs ils travaillent déjà avec un groupe de fabricants textiles à Paris, pour voir comment cette technique pourrait être utilisée pour expérimenter différentes conceptions. Des recherches ont également été financées par Ford, probablement pour voir comment cette technique pourrait être utilisée lors de la modification des tonalités des véhicules à l’avenir.

Pour le moment, le groupe MIT montre sa technique en tasses à café, où ils peuvent modifier la conception de celui-ci pour afficher un calendrier avec différents jours et heures. Ou une coque mobile capable d’échanger entre plusieurs images.

«Vous pouvez avoir un prototype physique pour voir si le design fonctionne vraiment. Pour voir à quoi il ressemble lorsque la lumière du soleil brille dessus ou lorsque des ombres sont projetées», expliquent les responsables de la recherche. Au lieu de toujours travailler avec des conceptions sur l’ordinateur, avec ce matériau programmable, ils peuvent rapidement transformer les prototypes en réalité et sous un coup de foudre, passer d’une option de conception à l’autre. Une technique qui ouvre de grandes possibilités au niveau du design et qui anticipe un futur où l’on pourra avoir des objets avec des couleurs ou des images différentes.

Via | SciTechDaily