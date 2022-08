The First Omen: Nell Tiger Free jouera dans The Omen Prequel

Serviteur la star Nell Tiger Free jouera dans Le premier présageune préquelle du film d’horreur de 1976 Le présage, Rapports sur les délais. Le film, qui est développé par la 20th Century Fox, sera le premier rôle principal de Free dans un grand film de studio. Les détails entourant son personnage restent secrets. Le film marque également les débuts d’Arkasha Stevenson en tant que réalisateur. Stevenson a réalisé l’épisode pilote de Netflix Nouvelle saveur de cerise et plusieurs épisodes de FX Légion et les USA Briarpatch.

Free est apparu dans les saisons cinq et six de Jeu des trônes avant de jouer le rôle de Jany Carter sur Amazon Prime Trop vieux pour mourir jeune, en face de Miles Teller. Elle joue actuellement dans la série à succès d’Apple Serviteur. La jeune actrice a été acclamée par la critique pour son interprétation de Leanne Grayson, nounou d’une poupée reborn, dans la série sombre. Filmer pour Serviteur’La quatrième et dernière saison vient de s’achever et devrait être diffusée l’année prochaine.

Le premier présage sera produit par le partenaire d’écriture de Stevenson, Tim Smith. David S. Goyer et Keith Levine de Phantom Four serviront de producteurs, Gracie Wheelan supervisant la production sous la même bannière. Les détails de l’intrigue et la date de sortie restent inconnus.

Le présage est l’un des nombreux classiques de l’horreur des années 1970 à faire son chemin vers les années 2000. Halloween se termineune suite dans le Halloween franchise, sera présentée plus tard cette année, tandis qu’une prochaine trilogie Exorcist est actuellement en préparation.

Le présage La franchise et son succès

Après la sortie réussie du film culte classique L’Exorciste en 1973, l’intérêt pour les films d’horreur était à la hausse et les studios de cinéma ont commencé à produire plus de films sur l’occulte. Jil présagesorti en 1976, a gagné en popularité instantanément et est devenu un succès au box-office, rapportant plus de 60 millions de dollars.

Le film original met en vedette Gregory Peck, Lee Remick et Harvey Stephens et a été réalisé par Richard Donner. Peck joue le rôle de l’ambassadeur américain Robert Thorn, qui réside en Italie avec sa femme enceinte, Katherine. Leur fils biologique meurt peu de temps après sa naissance, mais Thorn garde cette information de sa femme après avoir été convaincu de prendre un bébé orphelin dont la mère était décédée. Après que des événements mystérieux entourent l’enfant, Damien, Thorn commence à croire que Damien pourrait être l’antéchrist.

La suite d’Omen, Damien : Présage II, suit le personnage titulaire tout au long de son adolescence. Les téléspectateurs sont ensuite présentés à un adulte Damien dans The Omen III: Le conflit final. En 2006, un redémarrage de l’original avec Liev Schreiber, Julia Stiles et David Thewlis a rapporté 120 millions de dollars dans le monde.