WhatsApp : je vous souhaite un prompt rétablissement – ​​20 idées d’amour

Si vos collègues, meilleurs amis ou parents proches se sentent déprimés, vous pouvez utiliser WhatsApp pour leur souhaiter un rétablissement rapide, direct et personnel – et leur remonter le moral avec un message créatif. Avec nos 20 idées d’amour, nous vous dirons comment formuler des souhaits de rétablissement de manière à ce qu’ils aient vraiment un effet constructif.

Parfois, nous n’avons tout simplement pas les bons mots pour exprimer ce que nous pensons et ressentons. Notre collection de dictons drôles, de pensées riches et de conseils pratiques donne à vos bons vœux sur WhatsApp le polissage nécessaire.

Guérissez bientôt : énonciations drôles comme souhait de rétablissement



Get well soon, lorsqu’il est frappé dans le bon ton, peut faire des merveilles.



Image : © Pexels/Ivan Samkov 2022



Le rire est connu pour être le meilleur remède. C’est pourquoi les bons vœux avec une touche d’esprit sont généralement particulièrement bien accueillis. S’il y a du sarcasme ou de l’ironie, soyez prudent. Certaines personnes malades ont tendance à réagir de manière excessive lorsqu’elles ne se sentent pas bien. Nos dictons les plus drôles pour un prompt rétablissement via WhatsApp :

Assurez-vous de lever les pieds. Mais assurez-vous d’abord d’avoir la télécommande près de vous !

Le travail/l’école/la vie de tous les jours est tellement ennuyeux sans toi ! Alors lève le nez et guéris vite !

En raison du risque de contagion, je n’adresse qu’un salut de rétablissement virtuel ! Plus quand vous êtes à nouveau en forme.

Vous êtes d’accord pour rester loin du travail/de l’école/de la famille aussi, n’est-ce pas ? Meilleurs voeux de [Name].

La tête haute, [Name], ça ne peut vraiment pas empirer. Se rétablir rapidement!

Vous n’êtes pas à l’hôpital, vous êtes en vacances bien-être avec Jello ! Mais s’il vous plaît revenez bientôt.

Tout va se détraquer ici sans toi, mais nous survivrons. Guéris d’abord, mon cher [Name]!

Poèmes philosophiques et pensées sur la maladie



Certaines personnes apprécient particulièrement les pensées créatives, surtout lorsqu’elles sont malades.



Image : © Pexels/Coupe de Couple 2022



Il existe une croyance répandue selon laquelle les personnes malades devraient quand même faire des efforts dans leur tête. Et beaucoup aiment même faire ça. Des poèmes et des réflexions intelligents de personnalités bien connues qui ont leur propre point de vue sur le rétablissement sont idéaux pour relancer le cerveau. C’est ainsi que vous souhaitez un prompt rétablissement sur WhatsApp – et laissera certainement une impression durable :

Attention aux avis médicaux. Vous pourriez mourir d’une erreur d’impression ! (Mark Twain)

Les heures ont déjà passé, la douleur et le bonheur se sont évanouis. Sens le! vous guérirez; faites confiance à la nouvelle vue du jour ! (Johann Wolfgang von Goethe)

Et si le ciel devient plus gris, celui qui regarde le monde avec confiance sera heureux quand une averse de pluie avec orage et éclairs passera. (Wilhelm Busch)

Le fil conducteur du rétablissement est le fil de la patience. (Prof. Dr. med. Gerhard Uhlenbruck)

La richesse c’est beaucoup. la satisfaction est plus. la santé c’est tout ! (Sagesse d’Asie)

Le sommeil est à l’être humain tout entier ce que le remontage est à une horloge. (Arthur Schopenhauer)

WhatsApp : dites bon rétablissement avec des mots gentils



Des mots gentils peuvent augmenter le bien-être.



Image : © Pexels/Renan Cajal 2022



Vous voulez envoyer beaucoup d’amour, mais vous ne trouvez pas les mots justes ? Vous souhaiter un prompt rétablissement via WhatsApp fonctionne particulièrement bien avec les lignes sentimentales qui sont garanties de toucher votre cœur. Comment exprimer vos sentiments de manière appropriée :

Votre maladie n’est pas à moitié aussi grave que vous, je suis sûr que vous vous rétablirez rapidement et j’ai hâte de vous voir !

Rappelez-vous, vous êtes toujours nécessaire! Quand vous serez de nouveau en forme, faisons quelque chose !

Sentez-vous étreint! Croyez-moi, les choses iront mieux avant même que vous ne vous en rendiez compte !

Ce message est destiné à mettre un sourire sur votre visage parce que je pense à vous ! Je suis là pour toi!

Je compte les jours avant qu’on puisse se revoir ! C’est pourquoi il faut guérir très vite.

J’ai entendu dire que tu n’étais pas bien et j’espère que tu te sentiras mieux bientôt. Le tiens [Name].

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous ! Se rétablir rapidement.

L’image, l’audio et la vidéo disent parfois plus de 1 000 mots



Get well soon salutations via photo ou vidéo sont à la mode.



Image : © Pexels/RODNAE Productions 2022



Bien sûr, vous pouvez mettre à niveau votre WhatsApp avec des emojis – votre texte sera instantanément plus beau. Mais que diriez-vous d’envoyer une photo de vous à la place ? Peut-être tenir un objet que vous associez à la personne. Cela montre la solidarité et complète nos idées pour un vœu de rétablissement intelligent. Incidemment, vous collectez le plus de points positifs lorsque les rimes de Johann Wolfgang von Goethe ou Wilhelm Busch viennent de vous via un message audio ou vidéo.