Une valeur de 70 000 € de cartes Pokémon volées est cachée par un voleur chez leur mère

Plus de 70 000 € de Pokémon des cartes auraient été volées à Magic Madhouse, l’une des plus grandes sociétés de cartes de collection au Royaume-Uni, et cachées au domicile de la mère de l’employé.

Lors de son procès cette semaine, l’employé de l’entrepôt a été reconnu coupable. Kyriacos Christouwas, le sujet en question, a été condamné à 16 mois de prison avec sursis et a été mandaté pour effectuer 175 heures de travail communautaire.

Les cartes Pokémon ont gagné en popularité en raison de la hausse continue des prix sur le marché libre au cours des dernières années. En conséquence, il y a eu une augmentation du nombre d’escroqueries, de contrefaçons et de vols.

La société Pokemon a produit plus de cartes en réponse à la demande croissante, mais rien ne semble pouvoir inverser l’augmentation des prix.

De toute évidence, Christou a commencé modestement. Quelques cartes à la fois dans un premier temps, l’employé de l’entrepôt a progressivement augmenté ses vols sur une période de plusieurs mois. Michael Duke, le propriétaire de Magic Madhouse, a déclaré à Kotaku qu' »il volait des cartes dans des boîtes et les mettait dans sa poche ».

« A l’époque, il n’y avait pas de télévision fermée sur la propriété, donc s’il était seul, il profitait de la situation pour voler des objets. »

Des pertes de centaines de milliers de dollars ont été causées par le vol de boîtes, de paquets et de cartes à jouer. Duke a déclaré: «Il est allé chercher les biens les plus rares. « Beaucoup de matériel de marketing. »

Duke explique: «Nous n’avons pas tout à fait terminé la classification de l’ensemble du spectre car nous étions en train de reclasser nos cartes et nous étions à mi-chemin de Pokemon.

Il regardait à l’origine les cartes que nous n’avions pas encore fini de classer. Au fil du temps, Christou est devenu de plus en plus arrogant, arrachant même des cartes cataloguées.

Duke a observé que « ce qui manquait était du matériel épuisé ». « Les évolutions avaient disparu. Ils ont presque quatre chiffres chacun.

Duke a finalement installé des caméras dans les zones où la majorité de l’inventaire avait disparu. « J’ai trouvé la personne en train de voler moins de douze heures plus tard. »