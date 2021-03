Shingeki no Kyojin: quand et à quelle heure voir l’épisode 13 de la saison 4

Shingeki no Kyojin est l’anime du moment à la fois dans la version animée et dans le manga. Dans les deux cas, il est au sommet de ses moments. et les fans ne veulent manquer aucun détail pour voir comment l’histoire se termine. L’émission télévisée sera présentée en première son épisode 13 et il n’en restera que trois pour connaître le résultat. Révisez comment et quand le voir pour rester à jour!

Au cours des dernières heures, la série est redevenue une tendance, mais à cause de ce qui s’est passé sur les pages. Ce lundi sera lancé Chapitre 138 et il y a déjà des spoilers sur les réseaux sociaux. Selon un sondage Spoiler, 54% des fans suivent les deux versions de l’intrigue.

« Les enfants de la forêt » Ce sera le 72e épisode de Shingeki no Kyojin et le treizième de la quatrième saison. « Gabi et Falco demandent de l’aide. Y a-t-il un avenir qui soit récompensé après avoir cru? Ou seras-tu vraiment récompensé? » est le synopsis officiel sur le site Crunchyroll de la première.







Quand Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 13 Première sur Crunchyroll?

La nouvelle version arrivera ce 7 mars 2021 dans l’après-midi d’Amérique latine. Il sera basé sur les chapitres 111 et 112 du manga. Après la première, il ne restera plus que trois épisodes jusqu’à la fin le 28 mars 2021.

Comment regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 13 sur Crunchyroll?

Crunchyroll téléchargera l’épisode lui-même 7 mars 2021 avec sous-titres espagnols et HD, mais uniquement pour les utilisateurs Premium. Les fans qui ont la version gratuite devront attendre une semaine pour la voir jusqu’au 14 mars. En revanche, ce dimanche, vous pouvez déjà profiter du 71e chapitre.

À quelle heure regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 13 sur Crunchyroll:

