Il est maintenant disponible ! Comment afficher votre résumé des jeux 2022 sur Steam

La plateforme de jeu Vapeur a rejoint la tendance de montrer le résumé annuel de ses utilisateurs, révélant les heures jouées pour divers titres ou sessions de jeu. Intitulé »Relecture vapeur 2022 », cette section nous permet de voir toutes nos actions du 1er janvier à la dernière seconde du 14 décembre.

Quel que soit le jeu auquel nous avons joué sur la plate-forme Steam, tous les utilisateurs pourront consulter un résumé personnalisé de chacune de leurs actions, bien que les sessions de jeu dans lesquelles aucune connexion Internet n’a été utilisée ne seront pas affichées.

Pour avoir votre Steam Replay 2022, il est nécessaire d’avoir un compte Steam et d’avoir joué au moins quelques heures au cours de cette année, puis nous devrons accéder au site créé par Steam pour ce nouveau résumé où nous pourrons vérifier chacun des nos statistiques. Après vous être connecté avec notre compte, nous verrons quels sont les cinq jeux auxquels nous avons le plus joué en 2022.

Dans chacun des titres, nous pouvons voir le pourcentage de temps de jeu, ainsi que le nombre de sessions de jeu auxquelles nous avons accédé tout au long de l’année. De plus, nous pourrons voir combien de réalisations nous débloquons, les sessions générales de jeu Steam et combien de temps nous jouons avec le clavier et la souris ou avec une manette.

D’autres sections indiquent le nombre de jeux différents auxquels nous jouons tout au long de l’année et notre plus longue séquence de jours par jour, étant en mesure de voir combien de jours de suite nous jouons à un titre dans le client Steam, jusqu’à la fin de notre Steam Replay 2022, il sera montre-nous tous les nouveaux jeux auxquels nous jouons tout au long de l’année.

Comme d’habitude dans ce type de résumé, nous pouvons télécharger une image où viendra chacune des sections les plus importantes de Steam Replay 2022, ayant trois styles différents pour pouvoir partager avec d’autres amis via le client Steam lui-même ou sur d’autres réseaux sociaux .