Les fans de Trump ont rejoint le groupe «  Gay Communists for Socialism  »

Les fans de Trump ont été scandalisés après avoir rejoint le groupe, initialement nommé « Stop the Steal » (Facebook)

Des milliers de fans de Trump ont été amenés à rejoindre un groupe Facebook nommé d’après leur pire cauchemar: «Les communistes gays pour le socialisme».

Plus de 40 000 membres ont involontairement rejoint ce qu’ils pensaient être un groupe électoral pro-Trump, initialement nommé «Stop the Steal», après qu’un autre groupe du même nom a été désactivé par Facebook pour avoir diffusé de fausses déclarations selon lesquelles Joe Biden «volait» les élections américaines.

Alors que les supporters affluaient vers le groupe de remplacement, il est devenu l’un des plus dynamiques de l’histoire de Facebook, attirant ceux qui tentaient de délégitimer la victoire de Biden – jusqu’à vendredi, lorsque ses créateurs lui ont donné une grande renommée gay.

« Que se passe-t-il! Je n’ai rejoint aucun groupe communiste gay ??? » a écrit un membre indigné après avoir vu le nouveau nom, avec une photo d’en-tête de Joe Biden et Barack Obama traversant la Maison Blanche avec des drapeaux de la fierté.

Des messages d’inondation de républicains en colère et confus ont rapidement suivi. «Avons-nous été piratés?» demanda un membre déconcerté. « Faites-moi sortir de cette page !!!!!! » demanda un autre.

Un administrateur, dont l’identité réelle n’a pas pu être vérifiée, a confirmé til gardien que le groupe était une opération planifiée pour troller les conservateurs avec un faux groupe «Stop the Steal».

«Nous n’avions aucune idée que cela décollerait comme ça ou attirerait autant de gens désemparés que lorsque nous avons fait le changement», ont-ils dit.

Malheureusement, leur piège à miel n’a pas duré longtemps. Lundi, le groupe n’était plus, et Facebook a confirmé qu’il l’avait fermé – à cause du nom trompeur, pas pour les fausses informations que les utilisateurs avaient diffusées.

« Nous avons supprimé plusieurs groupes d’activités pour avoir utilisé des tactiques de comportement inauthentiques pour augmenter artificiellement le nombre de personnes ayant vu leur contenu », a déclaré un porte-parole de Facebook dans un communiqué.

«Cela inclut un groupe qui s’appelait à l’origine ‘Stop the Steal’ qui est devenu plus tard ‘Gay Communists for Socialism’ et a induit les gens en erreur sur son objectif en utilisant des tactiques trompeuses.