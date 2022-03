Cobra Kai: les créateurs anticipent plus de camées de personnages de Karaté Kid

in

Netflix

La prochaine saison de l’émission est déjà enregistrée et les créateurs du programme jouent avec les possibilités de ce qui viendra dans le prochain lot d’épisodes.

©IMDBCobra Kai 4

cobra kai suit les histoires de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso 34 ans après le tournoi d’arts martiaux All Valley de 1984 qui a changé leur vie. Maintenant, ils ouvrent leurs propres dojos de karaté, Cobra Kai et Miyagi-Do. Lorsque John Kreese reprend Cobra Kai, les anciens rivaux forment une alliance ténue pour sauver les nouvelles générations de ses vils enseignements.

La quatrième saison a été pleine de surprises avec le retour d’un autre personnage important de la franchise. Karate Kid: Terry Silver, le partenaire de Kreese qui est venu lui donner un coup de main contre Lawrence et LaRusso, cependant, tout ne se termine pas comme le sensei de cobra kai vous voulez et votre vieil ami peut signifier plus de problèmes que de solutions.

Cobra Kai promet des surprises

la série de Netflix Il comportait de nombreux personnages de la série originale, notamment Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), Ali Mills (Elisabeth Shue), Kumiko (Tamlyn Tomita), Yuna (Traci Toguchi), Tommy (Rob Garrison) et bien d’autres. Ces inclusions sont une tradition du show qui séduit les fans de cinéma Karate Kid de la même manière que de nouveaux publics découvrent l’émission grâce à la jeunesse qu’elle présente dès le premier jour.

Jon Hurwitzco-créateur du programme, a prévenu que la prochaine saison sera « insensé » considérant que personne ne sait où l’action se dirige en même temps qu’il a fait remarquer que les fans de Karaté Kid vont sûrement voir « visages familiers » apparaissent dans le cinquième opus de ce succès du Streaming Giant.

« Saison 4, tout le monde savait où nous allions. Il y avait un tournoi. Dans le cinquième lot d’épisodes, personne ne sait ce qui va se passer. Oui, parce que nous l’avons déjà fait. Il y a beaucoup de folie : si vous êtes un fan de la franchise, vous verrez peut-être des visages familiers apparaître à la télévision. Il va y avoir beaucoup de karaté !a déclaré le showrunner sur ce à quoi nous pouvons nous attendre dans Cobra Kai 5.

Les candidats à apparaître dans la saison 5 de cobra kai? D’une part, Terry Silver a mentionné à la fin du quatrième épisode qu’il chercherait un vieil ami pour l’aider avec le dojo. Beaucoup supposent que c’est mike barnesl’adversaire que Daniel LaRusso a affronté en Karaté Kid III. Une autre alternative ? Le personnage d’Hilary Swank, Julie Piercécela attirerait puissamment l’attention des fans.

cobra kai étoiles William Zabka, Ralph Macchio, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Peyton List, Martin Kove, Thomas Ian Griffin et Courtney Henggeler, entre autres. Le spectacle est une idée originale de Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald, basé sur la célèbre franchise de films. Karate Kid.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂