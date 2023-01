Oscars 2023 Awards: Charlize Theron, Jennifer Aniston et d’autres stars qui sont dans le cas possible de fraude

Oscars 2023

Les Oscars 2023 sont au milieu d’une controverse sur les allégations d’une stratégie frauduleuse pour l’une de leurs nominations les plus importantes et il y a des célébrités qui auraient pu en faire partie.

De moins en moins aller jusqu’au soir du 12 mars, date à laquelle la 95e édition du Prix ​​Oscar et nous avons déjà toutes les nominations confirmées dans ses 24 catégories. Cependant, On pourrait être au bord du scandale avant la cérémonie après une déclaration de l’Académie faisant allusion à la nomination d’Andrea Riseborough dans la catégorie Meilleure actrice pour le film. À Leslie et un éventuel cas de fraude. Quels sont les acteurs et actrices qui peuvent en faire partie ?

À travers les réseaux sociaux, ils ont publié les lignes suivantes : « L’objectif de l’Académie est de veiller à ce que la compétition pour les prix se déroule de manière équitable et éthique, et nous nous engageons à un processus de récompenses inclusif. Nous effectuerons une analyse des procédures de campagne pour les nominés de cette année afin de nous assurer qu’aucune règle n’a été violée, ainsi que si des règles doivent être modifiées dans cette nouvelle ère des médias sociaux et de la communication numérique. ».

+Les stars au milieu d’une éventuelle fraude aux Oscars 2023

La polémique tourne autour de la campagne sans argent, mais avec un bouche à oreille excessif de la part des célébrités et des membres de l’Académie pour obtenir la nomination de Riseborough. Cela découle de commentaires favorables surprenants et de projections du film À Leslie par des stars bien connues qui ont attiré l’attention de tous. Certaines études prétendent que cette promotion a contourné les réglementations du oscar et c’est pourquoi elle fait l’objet d’une enquête.

Charlize Theron a été le premier à projeter le long métrage et mentionnant : « C’est le genre de film qui reste dans votre esprit. Il reste dans vos os. Il reste même sur votre peau ». Ceux qui ont suivi ses traces en ouvrant leurs maisons étaient Jennifer Aniston, Edward Norton, Gwyneth Paltrow, Sarah Paulson, Courtney Cox, Rosanna Arquette, Kate Winslet Oui Amy Adams. Ils étaient également actifs sur les réseaux sociaux. Susan Sarandon, Helen Hunt, Zooey Deschanel, Mira Sorvino, Alan Cumming, Daphne Zuniga, Frances Fisher, Debra Winger, Patricia Clarkson, Howard Stern Oui Constance Zimmerentre autres.

Il ne fait aucun doute que les performances de Andrea Riseborough dans le film À Leslie Il a un grand attrait qui aurait pu le mener au sommet sans problème, mais il n’arrête pas d’attirer l’attention sur la façon dont il a agi autour de lui et l’Académie prend déjà des mesures à ce sujet. Cela ne signifie pas que sa nomination pour la meilleure actrice sera retirée, mais il y aura une analyse pour déterminer ce qui s’est passé dans ce cas.

