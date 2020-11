Huawei réinvente la charnière pour résoudre l ‘«échec» le plus courant des téléphones portables pliables

Huawei souhaite que nous profitions des mobiles pliables sans plis sur leur écran, et ce que nous souhaitons tous a déjà été reflété dans ce brevet avec une nouvelle charnière qui est la clé de ces conceptions.

Je pense que dans le industrie des smartphones Nous attendons tous avec impatience que l’administration américaine laisse Huawei, et est-ce que le potentiel du géant chinois dans ce secteur ne fait aucun doute avec certains des meilleurs téléphones Android de ces derniers temps dans votre portefeuille de produits.

Le dernier Huawei Mate40 est un exemple clair de ce que peuvent faire ceux de Shenzhen, dans ce cas, les meilleurs téléphones photo du marché, bien que les plus intéressants aient été leur Huawei Mate X avec écran pliable et les prix statosphériques.

Non pas qu’ils aient été un succès commercial, aucun pliage ne s’est produit avant le Galaxy Z Fold2, mais la vérité est que le design de Huawei avait été si acclamé que le constructeur chinois a voulu continuer dans la course au pliage imitant maintenant Samsung avec un appareil similaire au Galaxy Z Flip qui devrait arriver bientôt.

Une nouvelle charnière, pour un paravent qui ne montrera pas de plis

En outre, selon des collègues de GizmoChina nous disent, il semblerait que Huawei veuille donner le coup de grâce à ce type de smartphones avec une nouvelle charnière qui a déjà été breveté, et que J’aurais un panneau pliant sans pli visible lorsque l’appareil est ouvert, c’est peut-être la plus grande critique de tous les utilisateurs qui ont essayé les mobiles flexibles actuels.

Cette nouvelle charnière montre sa construction exceptionnelle en des croquis assez instructifs, qui nous permettent de voir comment cela fonctionne au moins sur le rôle de ce brevet que Huawei a enregistré en 2019 auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, et qui a été accepté et publié par l’agence en octobre dernier avec code WO2020210987A1:

Il est clair, après avoir vu les derniers appareils pliables de Samsung, que la clé de ce type de terminal n’est pas l’écran flexible mais la charnière, beaucoup travaillé par Samsung pour obtenir son populaire «Mode Flex» avec l’appareil placé dans différentes positions.

Maintenant c’est Huawei qui complique également le mécanisme de ses charnières, mais le cas échéant, en allouant les efforts éviter les « rides » classiques et ennuyeuses qui reste sur le panneau là où il se plie, utilisant dans ce cas une conception modulaire cela permettrait de contracter et de déplier l’écran autour d’un appareil qui ne le plie pas complètement en évitant l’heureuse «ride».

Le premier terminal à utiliser cette charnière ce serait justement le nouveau pliable au format « shell », similaire au Moto RAZR ou au Galaxy Z Flip, fournissant une expérience de continuité totale ce qui est peut-être le plus gros inconvénient à ce jour de ces appareils du futur.

Combien de temps faudra-t-il à Huawei pour nous montrer son nouveau pliable? On espère que peu, et on espère enfin à nouveau avec un Android sans restrictions!

