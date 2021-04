Les fans de Seaspiracy sont invités à regarder Cowspiracy sur Netflix

Les téléspectateurs de Netflix recommandent à tous ceux qui ont vu Seaspiracy pour passer à un autre documentaire choquant qui lève le couvercle ce que nous mangeons, avec les 2014 Cowspiracy également disponible à regarder maintenant sur la plateforme de streaming.

Un synopsis officiel du un doc qui fait réfléchir dit: « Passionné par la vie océanique, un cinéaste entreprend de documenter le mal que les humains faire aux espèces marines – et découvre une corruption mondiale alarmante. «

Réalisé par et avec Ali Tabrizi, le film est également produit par Kip Andersen – qui se trouve être le réalisateur derrière long métrage documentaire Cowspiracy: Le secret de la durabilité, qui explore les effets dévastateurs de l’élevage sur l’environnement.

Après avoir constaté l’intérêt croissant pour ces questions à la suite de la sortie de Seaspiracy, certaines personnes en appellent d’autres à regarder également le film d’Anderson de 2014, avec un tweet: « Watch SEASPIRACY … Puis COWSPIRACY.«

Se référant à un autre documentaire d’Andersen, ils ont ajouté: « Alors QUELLE SANTÉ. »

Sur son site Internet, Cowspiracy se présente comme «le film que les organisations environnementales ne veulent pas que vous voyiez».

« Cowspiracy: le secret de la durabilité est un long métrage documentaire environnemental révolutionnaire qui suit le cinéaste intrépide Kip Andersen alors qu’il découvre l’industrie la plus destructrice à laquelle est confrontée la planète aujourd’hui – et étudie pourquoi les principales organisations environnementales du monde ont trop peur d’en parler », explique le site Web.

« L’agriculture animale est la principale cause de déforestation, de consommation d’eau et de pollution, est responsable de plus de gaz à effet de serre que l’industrie des transports et est l’un des principaux facteurs de destruction de la forêt tropicale, d’extinction d’espèces, de perte d’habitat, d’érosion de la couche arable, de` `zones mortes » des océans et pratiquement tous les autres maux environnementaux. A lire : Covid-19 pire pour la deuxième fois: une réinfection désormais également détectée aux États-Unis

« Pourtant, cela continue, presque totalement incontesté. »

Alors qu’Andersen s’approche des dirigeants du mouvement environnemental, il « découvre de plus en plus ce qui semble être un refus intentionnel de discuter de la question de l’agriculture animale », les dénonciateurs et les chiens de garde de l’industrie l’avertissant de ce qui pourrait se passer s’il continue à enquêter.

Andersen était également derrière Qu’est-ce que la santé, qui a été publié trois ans plus tard en 2017.

Ce film visait en grande partie à décrire les avantages de un régime à base de plantes par explorant l’impact sur la santé de la viande, du poisson, des œufs et des produits laitiers, tandis que également regardant dans le les pratiques des leaders de la santé et de la pharmacie les organisations.

Sa description Netflix dit: « Ce film examine le lien entre l’alimentation et la maladie, et les milliards de dollars en jeu dans les industries de la santé, pharmaceutique et alimentaire. »