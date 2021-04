Nouveaux détails de la voiture Xiaomi: une berline ou un SUV à un prix compétitif

Lei Jun parle à ses fans de ses prochaines voitures électriques, et nous avons ici les premiers détails de la voiture « by Xiaomi ».

C’était un secret de polichinelle mais maintenant c’est officiel, Xiaomi développera ses propres voitures électriques, et comme le géant Haidian aime conduire le engouement déjà a commencé à divulguer des détails sur ce qui sera son premier véhicule à rivaliser avec Tesla et le reste des acteurs dans une industrie qui ne s’attendait sûrement pas à ce que les fabricants de téléphones portables fabriquent des voitures.

En fait, le projet est si important pour Xiaomi que Lei Jun lui-même sera à la tête de la nouvelle division automobile, avec un horizon à court terme – quelques années – dans lequel nous devrions voir sa première création sur les routes, en forme de berline ou de SUV et à un prix très attractif qui tournera entre les chiffres de 100 000 et 300 000 yuans.

Nous parlons de quelque chose comme environ 13000 à 40000 euros, plus ou moins, et nous savons que c’est une fourchette assez grande mais qu’elle anticipe l’intention de Xiaomi de commencer à des prix attractifs avec les modèles de base, et de se tenir à en dessous de ce que coûte une Tesla Model 3 ou toute option électrique géants automobiles actuels tels que Mercedes-Benz, Audi ou d’autres marques.

Xiaomi travaille déjà sur sa première voiture électrique et prévoit de la présenter en 2023

Comme rapporté par GizChina, C’est Lei Jun qui a parlé de ces détails dans une conversation en ligne avec certains fans, notant que le nouveau logo plus arrondi qu’ils ont choisi est également mieux identifié dans le secteur automobile, bien que n’ont pas pris de décision quant à savoir si les nouveaux logos Xiaomi ce seront eux qui brilleront définitivement dans leurs voitures.

En fait même a osé lancer un sondage sur Weibo sur l’opportunité d’utiliser la marque Xiaomi dans les voitures, la catégorie de voiture à explorer en premier et les fourchettes de prix les plus acceptables, recherchant sûrement cette communication fluide avec ses utilisateurs quel succès cela a été.

Dit le PDG de Xiaomi que « La première bataille est une bataille décisive », et sûrement plus important sur le marché chinois avec ses grandes villes, qui prévoient que leurs voitures incorporent « Systèmes de climatisation et de filtration, pour résister même à l’humidification et nous empêcher de respirer les énormes nuages ​​de pollution » des villes.

Suite aux informations diffusées par Haidian, il n’y a pas de tournant et les voitures seront très bientôt un marché clé pour eux, avec plus de 10 milliards de dollars d’investissements en R&D pour votre nouvelle division automobile et votre bravoure par drapeau: « Je suis prêt à parier toute la réputation que j’ai acquise dans ma vie, à retourner sur le champ de bataille et à me battre pour ce défi que Xiaomi lance »dit Lei Jun.

Le pire pour eux est que les utilisateurs n’ont pas été trop précis, Ils ont seulement convenu que Xiaomi ne devrait pas faire ses débuts avec une voiture de sport, une caravane ou un camping-car, la plupart ont convenu que cela coûterait plus de 100000 yuans -environ 13000 euros- et ne vous demandez pas si la marque Xiaomi doit présider ses grilles avant … Vous devrez être patient!

Entre le scooter électrique Xiaomi et une Tesla: c’est la voiture électrique Microlino

Rubriques connexes: Technologie, Xiaomi

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂