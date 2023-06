5 Séries similaires à MANIFESTE à ne pas rater après sa FIN : Netflix

Netflix

Manifesto a pris fin avec la saison 4.



© Avec l’aimable autorisation de NetflixAprès la fin de Manifesto, voici quelques séries similaires que vous pouvez retrouver sur Netflix

Tout indique que la partie 2 de la saison 4 de Manifeste c’est la dernière chose qu’il fera Netflixmalgré le succès que la production a eu et pour que vous ne manquiez pas d’options, nous vous parlons de 5 séries similaires que vous pouvez retrouver sur la plateforme de streaming.

Bien que le drame surnaturel créé par Jeff Rake était initialement prévu pour six saisons, Netflix n’a pas donné son feu vert pour les saisons restantes de la série mettant en vedette Mélissa Roxburgh, Josh Dallas, JR Ramírez et houx taylor.

+ 5 Séries similaires à Manifesto à regarder sur Netflix après sa dernière saison

+ Voyageurs

La série a été créée par Brad Wright, qui est également derrière Porte des étoiles Atlantide et Univers Stargate. Actuellement la série de science-fiction a trois saisons disponibles sur Netflix mettant en vedette Eric McCormack, MacKenzie Porter et Nesta Cooper.

synopsis officiel de Voyageurs: Un agent fédéral traque quatre personnes qui ont un changement soudain de personnalité et fait une découverte choquante sur l’avenir de l’humanité.

+ Le Chemin de la Nuit

Sortie en 2020, cette série mêle vols, science-fiction et thrillers, ce qui la rend idéale si vous souhaitez voir des séries similaires à Manifeste sur Netflix. Il a 2 saisons et met en vedette Pauline Étienne, Laurent Capelluto et Mehmet Kurtulus.

synopsis officiel de Le chemin de la nuit: Les passagers et l’équipage d’un vol de nuit détourné tentent de battre le soleil alors qu’un mystérieux événement cosmique sème la panique dans le monde entier.

+ les 100

S’il s’agit de mystères et d’apocalypse, les 100 est l’un de ceux que nous ne pouvions pas omettre de cette liste, car avec 7 saisons disponibles a prouvé son succès.

L’histoire se déroule un siècle après la dévastation de la Terre. par un holocauste nucléaire et 100 habitants d’une station spatiale reviennent sur la planète pour déterminer si elle est habitable.

+Perce-neige

Si vous doutez pourquoi regarder cette série, nous vous disons que c’est avec l’actrice oscarisée Jennifer Connelly (Top Gun : Maverick, Un bel esprit, Labyrinthe et Requiem pour un rêve) et Cela se passe lorsque le monde est gelé et que les survivants voyagent dans un train qui fait le tour de la Terremais le fragile équilibre à bord menace leur coexistence.

En plus de jennifer connellyla série met en vedette daveed diggs (hamilton, La petite Sirène), Sean Haricot (Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, troie) et plus encore, donc le casting et l’histoire ne manqueront pas de vous saisir. Il a 3 saisons disponibles.

+ Continuez à respirer

C’est un Mini-série de 6 épisodes avec Melissa Barrera (crier 5 et 6, Dans le quartier), jeff wilbusch et austin stowell. L’histoire se déroule lorsque l’avion dans lequel voyageait une femme s’écrase au milieu des forêts du Canada et elle doit affronter la nature et ses démons personnel pour survivre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?