Dolly Parton rend hommage à son oncle avec un éloge funèbre: «  Je ne serais pas ici s’il n’y avait pas été  »

Dolly Parton rend hommage à son oncle bien-aimé Bill Owens et lui attribue son propre succès en tant qu’icône du pays.

«Je savais que mon cœur se briserait à son décès, et c’est le cas», a écrit la musicienne de 75 ans sur son site Internet. «Je vais commencer cet éloge funèbre en disant que je ne serais pas là s’il n’avait pas été là. Il était là… là dans mes jeunes années pour m’encourager à continuer à jouer de ma guitare, à continuer à écrire mes chansons, à continuer à pratiquer mon chant. Et il était là pour m’aider à développer ma confiance en se tenant sur scène où il se tenait toujours derrière moi ou près de moi avec sa grosse guitare Gretsch rouge. «

Guitariste, Owens a également accompagné de nombreux artistes sur la route, y compris sa célèbre nièce lorsqu’elle a fait ses débuts au cours de ses premières années à Nashville, dans le Tennessee.

«Il était là pour m’emmener à tous les spectacles locaux, il m’a décroché mon premier emploi au ‘Cas Walker Show’», a-t-elle expliqué. «Il m’a emmené dans les deux sens à Nashville au fil des ans, a marché dans les rues avec moi, frappant aux portes pour m’inscrire à des labels ou à des maisons d’édition.

Parton a déclaré que le duo avait écrit plusieurs chansons ensemble, le plus grand succès étant «Put It Off Until Tomorrow» qui a remporté la chanson BMI de l’année en 1966. Selon Parton, Owens a également écrit au moins 800 autres chansons, dont certaines ont été enregistrées par les grands musiciens Loretta Lynn, Porter Wagoner, Ricky Skaggs, Kris Kristofferson et d’autres.

Owens était également une partie importante de Dollywood et a travaillé avec la société du parc d’attractions de sa nièce ainsi qu’avec l’American Chestnut Foundation, l’Université du Tennessee à Chattanooga et l’American Eagle Foundation pour ramener le châtaignier en voie de disparition dans la région de Great Smoky Mountain. Lui et sa femme, Sandy, ont travaillé pour planter plus de 70 000 sur le terrain de Dollywood et en 1986, il a également défendu la cause de la protection de l’environnement naturel autour du parc à thème.

« Je parie que beaucoup de nos proches ne savent même pas toutes les grandes choses que l’oncle Bill a faites dans les coulisses de sa vie », a écrit le chanteur de « I Will Always Love You ». « Mais la plus grande chose qu’il ait jamais faite pour moi a été de m’aider à voir mes rêves se réaliser et pour cela je serai éternellement reconnaissant. »

Parton a également écrit: « C’est vraiment difficile de dire ou de savoir avec certitude ce que vous devez à quelqu’un pour votre succès. Mais je peux vous dire avec certitude que je dois énormément à l’oncle Billy. »

