Les fans de Naked Attraction furieux alors qu’un homme élimine une femme pour une raison « étrange »

Pour ceux qui ne le savent pas, la façon dont cela fonctionne est qu’un singleton aura le choix de choisir l’un des six candidats nus dans l’espoir de trouver un partenaire.

Le couple partira ensuite et sortira ensemble pour voir à quel point ils s’entendent bien, en étant entièrement habillés.

Au fur et à mesure que chaque tour passe, les candidats sont rejetés par la seule personne qui décide ce qu’ils n’aiment pas chez leur candidat le moins préféré.

Finalement, un concurrent restera et cette personne chanceuse pourra aller à un rendez-vous avec le singleton difficile.

Luca a ajouté: « Yellow a un très beau cou. Je pense qu’embrasser et caresser le cou est plutôt agréable. »

Et les choses ont été pires pour la femme à la cosse verte qu’il a éliminée en disant: « Son cou n’est pas si appétissant. Ce n’est pas ce que je recherche vraiment. »

Et un troisième a tweeté: « Est-ce qu’il vient de dire que ‘Son cou n’est pas vraiment appétissant. Ce n’est pas quelque chose que j’aimerais vraiment’. Ok mec Lol. »

Au milieu de certaines critiques, l’animatrice Anna Richardson a défendu l’émission controversée en disant: « Même si c’est drôle et que nous rions, il y a un sens beaucoup plus profond à être nu qui concerne l’acceptation, l’identité et l’individualité.