La GoPro Hero 9 a un écran couleur avant pour les vloggers

La prochaine caméra d’action GoPro Hero 9 est apparemment équipée d’un écran couleur avant pour les blogueurs vidéo. Il remplace le plus petit écran noir et blanc pour les affichages tels que le niveau de la batterie et la durée d’enregistrement. Le nouvel écran devrait fonctionner de la même manière qu’un écran de téléphone mobile pour les selfies et les vidéos.

Autre innovation: la GoPro Hero 9 devrait pouvoir enregistrer des vidéos 5K. C’est ce qu’écrit le célèbre leaker Roland Quandt chez Winfuture. En dehors de l’écran couleur à l’avant, il ne semble y avoir aucun changement de conception par rapport à la GoPro Hero 8. À l’avant à côté de l’écran se trouve la grande caméra, sous un microphone et à l’arrière le grand écran.

Affichage couleur apparemment pour les selfies et les vlogs

L’écran avant de la GoPro Hero 8 est plus petit et monochrome. Il est utilisé pour afficher les fréquences d’images, la durée d’enregistrement, la résolution et d’autres informations sur le mode d’enregistrement actuel. On ne sait toujours pas si le plus grand écran couleur de la GoPro Hero 9 montre vraiment l’image en direct de la caméra, mais c’est une hypothèse plausible. L’utilisateur peut se regarder sur l’écran tout en enregistrant un vlog et en prenant des selfies.

Encore une fois avec les bras de montage

Le leaker Roland Quandt rapporte également une large gamme d’accessoires, dont plusieurs couvertures. Il existe également des bras de montage rabattables sur le bord inférieur, un boîtier supplémentaire n’est pas nécessaire pour monter la GoPro Hero 9 sur un trépied. Il n’y a toujours pas d’informations sur le reste de la technologie, les prix ou la disponibilité.