Vix a été lancé en tant que plateforme de streaming : toutes les séries que vous pouvez regarder ce week-end

renarde Il est lancé en tant que plate-forme de streaming issue de la fusion de Televisa et Univisión pour le marché hispanophone avec 100 chaînes et 40 000 heures de divertissement. Mais ce n’est pas tout, puisque le public pourra également profiter de séries et de films qui ont connu un succès dans d’autres pays.

De Spoiler, nous vous disons quelles sont les histoires que vous pouvez apprécier ce week-end et ne pas vous détacher de l’écran.

Série argentine

mon espoir

Histoire d’amour entre un prêtre et une jeune femme qui se fait passer pour une novice et se réfugie dans un couvent pour échapper à une bande de criminels qui tentent de l’assassiner pour avoir dénoncé que la contamination d’une usine a causé la mort de sa mère adoptive. La série compte 180 épisodes et met en vedette Lali Esposito et Mariano Martinez.

la lola

L’histoire de Gonzalo Lalo Padilla, un coureur de jupons incorrigible qui est transformé en femme par une ex-amante abandonnée, Romina, en guise de vengeance. Dès lors, Lalo sera Lola, une femme qui devra subir de première main les préjugés sexistes.

Les vedettes de la série Rafael Ferro, Carla Peterson, Luciano Castro.

Les étoiles

Un père, trois mères, cinq sœurs. Le décès de Mario Estrella laisse à ses cinq filles l’énorme défi de gérer un hôtel-boutique. Ils devront pouvoir le faire ensemble et bien pour pouvoir obtenir leur héritage.

La série compte 120 épisodes et stars Celeste Cid, Violeta Urtizberea, Natalie Perez, Marcela Kloosterboer, Justina Bustos.

série mexicaine

Hérédité

À la mort de Don Severiano, ses cinq enfants découvrent l’existence de Sara, sa sœur cadette dont ils ne connaissaient l’histoire qu’à la lecture du testament. C’est l’un des feuilletons les plus récents que Las Estrellas a créé cette semaine et les stars Michelle Renaud, Matías Novoa, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Rafael Inclán, Juan Pablo Gil, Elizabeth Álvarez, Julián Gil.

Thérèse

Teresa est une belle femme qui, aveuglée par son ambition, fera tout pour quitter le quartier pauvre où elle vit.Le destin l’amène à choisir entre l’amour de Mariano et Arturo, deux hommes. Le roman compte 151 épisodes et est réalisé par Sebastian Rulli, Ana Brenda Contreras, Angélique Boyer, Aaron Diaz.

L’usurpatrice

Paola Bracho est mariée à Carlos Daniel Bracho, qui a deux enfants de son premier mariage. Paola rencontre Paulina, une femme qui lui ressemble. Paola conçoit un plan pour que Paulina assume son identité afin qu’elle puisse s’échapper avec son amant. La série met en vedette Fernando Colunga et Gabriela Spanic.

La belle-mère

Au bout de vingt ans, María obtient sa liberté et retourne au Mexique pour retrouver le véritable assassin de Patricia. Elle se remarie avec Esteban, son mari, pour regagner l’affection de ses enfants, qui la rejettent comme étant leur belle-mère. La série compte 122 épisodes et met en vedette Eduardo Capetillo, Jacqueline Andere, Victoria Ruffo, Ana Layevska, Cesar Évora, René Casados.

Série colombienne

escobar

Nick Brady, un jeune surfeur canadien, se rend en Colombie où il rencontre María et ils tombent profondément amoureux ; Tout va bien jusqu’à ce qu’elle rencontre l’oncle de María, le dangereux trafiquant de drogue Pablo Escobar. La série met en vedette Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, Brady Corbet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂