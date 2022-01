La chronologie la plus complète de la vie amoureuse de Leonardo DiCaprio

in

Populairement, on croit que Leonardo DiCaprio n’a qu’une seule règle pour lui aimer la vie: être en relation avec femmes de moins de 25 ans. Et c’est que, même si cela ressemble à une blague, la vérité est que leur 15 couples reconnus ont suivi cette condition. Bien qu’il soit maintenant en couple avec Camila Morrone, quelques mannequins ont marqué de leur empreinte l’histoire sentimentale de l’acteur. Passez en revue tout sur chacun des couples du protagoniste de Ne lève pas les yeux!

+ Les 15 copines célèbres de Leonardo DiCaprio

15. Bridget Salle (1994)

Il faisait ses premiers pas à Hollywood quand l’acteur est tombé amoureux de Bridget Salle. Le mannequin américain, de trois ans plus jeune que l’acteur, a commencé très jeune à travailler dans des publicités de vêtements pour enfants. Cependant, elle a ensuite franchi le pas et réussi à s’imposer comme l’une des plus connues de sa génération, travaillant pour des marques telles que Chanel, Valentino ou Versace. Elle a rencontré l’acteur lors d’une soirée à Los Angeles et ils étaient ensemble depuis quelques mois.

14. Naomi Campbell (1995)

Leonardo DiCaprio a clairement indiqué que les modèles sont son type. Et c’est que sa deuxième petite amie reconnue était Naomi Campbell, avec qui il eut une idylle brève mais intense pendant Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze. La femme d’affaires britannique a quatre ans de plus que lui, ce qui est frappant, puisque ses partenaires ont toujours été plus jeunes. Vogue en est venu à la nommer comme « la reine incontestée des podiums”.

13. Kristen Zhang (1996-1997)

Les romances un peu plus étendues ont commencé à apparaître dans la vie de l’acteur lorsqu’il a commencé à se rapporter à Kristen Zhang. C’était pendant 1996 et 1997, lorsque les deux ils avaient 22 ans, que le couple a été encouragé à se montrer publiquement. Sans crainte, ils sont apparus main dans la main à l’avant-première du film Roméo + Juliette. Elle a prétendu qu’il étaittrop enfantinEt c’est pourquoi la relation a pris fin.

12. Helena Christensen (1997)

Lors de la première de titanesque arrivé à devenir l’un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma, Leonardo DiCaprio est devenu une star mondiale. En ce sens, toutes les caméras ont posé devant lui comme jamais et ont ainsi découvert qu’il partait pour quelques mois de 1997 avec Helena Christensen, qui s’impose à l’époque comme le modèle du moment.

11. Ambre La Valette (1998)

Il est clair que, dès le lancement de titanesque, Leonardo DiCaprio est devenu l’un des célibataires les plus éligibles d’Hollywood. Mais il avait une obsession évidente : Ambre La Valette. Depuis que l’acteur l’a découverte sur la couverture d’un magazine, il a poursuivi ses représentants pour lui obtenir son numéro de téléphone afin qu’il puisse l’inviter à sortir. Et il y parvient ! Cependant, la relation n’a duré que quelques mois. 1998.

10. Eva Herzigova (1998)

Apparemment, Leonardo n’a pas manqué de temps pour 1998. Et être sous les projecteurs des médias et des téléspectateurs qui avaient apprécié titanesque, ne l’a pas empêché de continuer dans la recherche inlassable du partenaire idéal. C’est ainsi qu’une petite romance avec Eva Herzygova, le mannequin qui venait de divorcer de Tico Torres, le batteur de Bon Jovi. Où se sont-ils rencontrés? Lors du tournage de L’homme au masque de fer. Malgré cela, la relation n’a pas duré beaucoup plus longtemps que le travail sur le plateau.

9. Gisèle Bündchen (2000 – 2005)

Qui était le véritable amour de Leonardo DiCaprio ? Seul l’acteur qui réussit enregistre la réponse. Cependant, beaucoup de ses followers assurent que c’était le mannequin brésilien Gisele Bundchen, à qui il est venu donner un bague de fiançailles. Six ans plus jeune que lui, elle a longtemps été considérée comme la femme la mieux payée pour son travail sur les podiums et les publicités. La paire blanchie sur le 2000, mais après cinq ans Ils ont décidé d’annoncer la fin de leur liaison.

8. Bar Rafaeli (2005 – 2011)

L’acteur s’est fait remarquer par ses amours éphémères qui ont duré, espérons-le, quelques mois. Mais Le bar de Raphaël, un mannequin israélien de 11 ans le cadet de DiCaprio, faisait exception. Depuis le 2005 officialisé leur relation qui a duré jusqu’en 2011 avec quelques interruptions. La rupture avait à voir avec l’évidence distance, en plus du fait que -apparemment- le protagoniste de Ne lève pas les yeux il préférait la fête à une relation stable.

7. Anne Vialitsyna (2009)

Parmi les innombrables séparations qu’a eues Leonardo DiCaprio avec Bar Rafaeli, une a été suffisamment longue pour que l’interprète soit incité à rencontrer des partenaires potentiels. C’est à Ibiza qu’il a vu pour la première fois Anne Vialitsyna, avec qui il a eu une liaison pendant quelques semaines. Cependant, peu de temps après, il s’est repenti et a décidé de revenir avec le modèle israélien.

6. Blake Lively (2011)

Il ne s’intéresse pas qu’aux modèles ! Dans la longue liste des petites amies reconnues de Leonardo DiCaprio, une actrice très célèbre semble attirer l’attention. Il s’agit de Blake Lively, la protagoniste de Gossip Girl qui aujourd’hui est heureusement en couple avec Ryan Reynolds. Mais en 2011, l’acteur l’a invitée à un rendez-vous à terre de disney, le site préféré de l’interprète de renom.

5. Erin Heatherton (2012)

Les brèves romances sont réapparues dans la vie de Leonardo DiCaprio après avoir définitivement mis fin à sa relation avec Bar Rafaeli. Le rendez-vous avec Blake Lively ne semble pas porter ses fruits puisque, un an plus tard, il officialise sa relation avec Erin Heatherton. Comme d’habitude, il s’agissait d’un modèle Victoria’s Secret de seulement 2022 ans. La jeune femme a réussi à l’éblouir lors du tournage de Gatsby le magnifique.

4. Toni Garrn (2013-2014)

Il est né en Allemagne et avec seulement 13 ans, elle a visité l’un des stades dans le cadre de la Coupe du monde en 2006. De cette façon, une agence l’a découverte et l’a transformée en un mannequin qui s’est démarqué en travaillant comme une figure exclusive pour Calvin Klein. Toutes ces caractéristiques de Tony Garrn semblait tomber amoureux de Leonardo DiCaprio, avec qui il était en couple depuis 2013 et 2014.

3. Kelly Rohrbach (2015)

S’il y a quelque chose qui ne manque pas à Leonardo DiCaprio, c’est le temps de l’amour. Lors de la cérémonie de remise des prix du Council of American Fashion Designers, qui s’est déroulée à New York à 2015, l’acteur a rencontré kelly rohrbach. C’était un autre des jeunes mannequins avec qui elle était encouragée à vivre une vie de couple. En peu de temps, la distance s’est avérée plus forte que l’amour qu’ils avaient l’un pour l’autre.

2. Nina Agdal (2016)

La liste ne semble pas s’arrêter ! Mais avant d’arriver au présent, le célèbre acteur était aussi en couple avec Nina Agdal. C’était pendant 2016 qu’il a rencontré un autre mannequin de Victoria’s Secrets. Ils se sont rencontrés pour la première fois au Festival de Cannes et ont rapidement programmé des vacances pour Malibu, Californie. Mais au bout de quelques mois, tout était fini.

1. Camila Morrone (2018 – Présent)

Tout indiquerait que Leonardo DiCaprio a rencontré l’amour de sa vie. Ils mettent 23 ans de différence, mais cela n’empêche pas de montrer qu’il est amoureux. Camila Morrone, mannequin argentine élevée par son beau-père Al Pacino, a réussi à éblouir l’acteur. Le couple a commencé à se fréquenter 2017 et, en 2020, cela a été confirmé lorsqu’ils ont tous deux assisté aux Oscars après la première de Il était une fois à Hollywood. Sera-t-elle la femme ultime ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂