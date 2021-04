Black Widow présente sa bande-annonce la plus révélatrice

L’industrie cinématographique a été l’une des plus touchées par la pandémie. De nombreux producteurs ont dû retarder ou, au mieux, annuler les premières de leurs films en salles pour passer directement au streaming. Tel est le cas de Veuve noire.

Veuve noire, qui met en vedette Scarlett Johansson et impliquerait son retour aux films Marvel après sa mort fatidique à Avengers: fin de partie, est le premier film de la phase quatre du MCU. C’est pourquoi l’attente de voir le long métrage est élevée et les fans sont en haleine depuis novembre 2020.







Mais, après de longues délibérations, les producteurs ont choisi de sortir Veuve noire de manière hybride entre le cinéma et Disney Plus. Ce sera le 9 juillet 2021, date à laquelle, enfin, ce film atteindra à la fois la plateforme et le grand écran.

Black Widow arrivera de manière hybride aux théâtres et à Disney Plus. Photo: (IMDB)



Cependant, afin de voir la vie de Natasha Romanov, mieux connue sous le nom de veuve noire, Disney Plus facturera un accès premier (coût supplémentaire) de 30 €. Bien qu’il semble que payer quoi que ce soit, cela vaut la peine de voir la nouvelle production Marvel.

C’est que, récemment, l’UCM et Disney Plus ont été lancés ensemble la nouvelle bande annonce de Veuve noire. Dans cette bande-annonce, vous pouvez voir un résumé de la vie de Natasha avant de faire partie des Avengers et comment, pendant leur combat, elle a dû faire face à un passé orageux.

Pour Scarlett Johansson, en vedette dans Veuve noire cela signifierait la fin de son travail avec Marvel. Le fait qu’elle soit la super-héroïne sacrifiée dans le dernier film des Avengers donnait déjà un coup de pied au fait que son personnage n’avait plus que peu de temps dans le monde des héros.