Le vrai sens de l’introduction à La Roue du Temps

De toutes les séries qui ont été dites qui pourraient devenir la nouvelle Game of Thrones, La roue du temps c’est celui qui semble le plus proche de le faire. Inspiré de l’œuvre littéraire de Robert Jordan, raconte un monde fantastique dans lequel il y a Aes Sedai, un ordre de femmes ayant accès à Puissance unique, mais où sont les La renaissance du dragon et le Sombre. L’un des points de comparaison que l’on pourrait prendre entre la série de Hbo et de Amazon Prime Vidéo C’est son ouverture.

Dans le cas d La roue du temps, l’épopée est également présente dans une introduction dans laquelle tout commence par une corde qui s’effiloche pour donner naissance à un grand nombre de traces de fil qui composent la tapisserie dans laquelle on peut voir le Aes Sedai. L’étude chargée de faire cette présentation a été Forces imaginaires, derrière des œuvres comme Fondation au Apple TV + et be-bop cow-boy au Netflix.

De l’entreprise, ils ont noté: « Quand il showrunner Judkins de Rafe nous a demandé de concevoir un titre principal qui présenterait la série fantastique à l’écran, nous avons embrassé l’idée de tisser les thèmes de la magie et du matriarcat dans le ouverture« . Ainsi, on peut voir que chacune des femmes est représentée par une couleur différente à laquelle elle est associée aux différents Aes Sedai. « Notre séquence de titres donne le ton à la saga fantastique durable »ils ont déclaré.

Quelle est la signification de cette ouverture ? depuis Forces imaginaires Ils ont donné une explication bien qu’ils l’aient fait de manière cryptique, pour éviter de gâcher l’expérience pour les téléspectateurs. « Les sept couleurs Ajah des Aes Sedai des lignes féminines s’entrelacent avant que l’image ne se démêle pour révéler notre logo réinventé : une spirale serpentine sans fin. Et ainsi ‘La roue’ est tissée comme elle veut…, tout pour recommencer le cycle »ils ont déclaré.

Combien d’argent Amazon a investi dans La Roue du Temps

Le début de La roue du temps c’était très prometteur, et Amazon Prime Vidéo Il a déjà confirmé qu’il y aura un deuxième versement, qui a été rapporté il y a un peu plus d’une semaine qu’il était presque terminé. Comme indiqué, l’étude menée par Jeff Bezos aurait investi environ 10 millions de dollars par épisode, un chiffre qui le place à la hauteur de Game of Thrones. La différence est que, selon Variété, les premiers versements avaient coûté 6 millions de dollars par épisode, et pour les dernières saisons 15 millions de dollars ont été investis par diffusion.

