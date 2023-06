Star + a publié la première bande-annonce et affiche officielles de la saison 2 de The Protectors avec Lionel Messi

Stiga Pro Carbon Plus Cybershape - 5-Star - Size: One Size - unisex

[h2]Raquette de tennis de table 5 étoiles Pro Carbon + Cybershape[/h2] Vous recherchez une raquette complète qui vous rendra plus rapide que tous vos adversaires ? Notre première raquette Cybershape dans la famille Pro Carbon établit une toute nouvelle norme dans le segment des raquettes collées prêtes à l’emploi. Pro Carbon + Cybershape est une raquette de tennis de table 5 étoiles unique pour ceux qui veulent une raquette offensive et très rapide. Son bois se compose de 5 couches de bois et de 2 couches de fibre de carbone. La surface de frappe optimisée d’une raquette de forme Cybershape est plus grande que sur la forme traditionnelle. Les deux couches de fibre de carbone sont conçues avec la technologie Touch Carbon qui vous donne une raquette de qualité remarquable. La fibre de carbone légère et technologiquement avancée compense la taille un peu plus grande du bois. Ainsi, la forme Cybershape de STIGA n’est pas plus lourde malgré sa plus grande surface totale. Le bois est en harmonie parfaite avec le manche concave et le revêtement STAR5 approuvé par l’ITTF, ce qui améliorera clairement votre jeu en vous donnant un meilleur contrôle. Le revêtement STAR5 est le plus avancé de la série STAR et vous aidera à gagner en vitesse. C’est la raquette la plus rapide de STIGA ! Mais ce n’est pas tout. Sur les retours, vous vous rapprocherez de la table avec 6,5 cm de la surface de frappe contre 2,5 cm pour un bois rond traditionnel. Nos recherches ont montré que la majorité des joueurs ont leur surface de frappe optimale sur la moitié supérieure de la palette. Partant de ce constant, nous voulions créer une raquette facile à jouer qui amène en même temps votre jeu à un niveau supérieur. Cybershape offre une plus grande surface de frappe sur la partie supérieure de la raquette et une surface de frappe réduite sur la partie inférieure. Ainsi, le bois n’est pas trop lourd à l’avant mais vous procure un équilibre parfait avec un sweet spot optimal. Avec la Pro Carbon + Cybershape 5 étoiles, nous défions les limites du possible dans la technologie du tennis de table avec quelque chose d’inédit qui vous aidera à amener votre jeu au niveau supérieur !