La dentisterie n’est pas, n’a jamais été et ne sera jamais une carrière facile. Cependant, il existe des outils qui peuvent vous aider à en apprendre beaucoup à ce sujet. Pour cette même raison, nous vous indiquerons aujourd’hui quelles sont les 7 meilleures applications pour apprendre la dentisterie avec votre mobile. Que vous soyez professionnel ou non, ils vous aideront à explorer le monde dentaire!

Attention! Vous êtes sur le point de voir une liste des meilleures applications pour dentistes que vous pouvez télécharger sur votre Android. Installez simplement celle que vous aimez le plus et apprenez à connaître vos dents le plus tôt possible, tout dépend de vous.

Applications pour apprendre la dentisterie depuis votre Android

Odontosmart

Odontosmart est la première application conçue pour les étudiants en médecine dentaire. Il comporte des questions de type quiz développées par des enseignants et développées dans 6 domaines d’études différents: Cariologie: cariologie, endodontie, orthodontie, parodontie, prosthodontie, médecine et pathologie buccale. Comme vous devez l’imaginer, c’est l’allié parfait pour élever les notes à l’Université.

Et si cela ne suffisait pas, Il dispose d’une bibliothèque virtuelle où vous pouvez accéder à des livres, des magazines, des conférences et des démonstrations. De plus, il vous connecte à la plate-forme Colgate Professional qui contient des informations pour les patients et les professionnels et vous permet même de communiquer avec des experts pour répondre à vos questions lorsque vous en avez besoin.

Simulateur dentaire

Si vous cherchiez comment apprendre la dentisterie depuis votre mobile, le simulateur dentaire est l’outil parfait. Eh bien, nous parlons d’une application qui vous aidera, étudiant en médecine dentaire, à vous préparer correctement avant de vous rendre à la clinique.

Cette application propose une expérience de simulation intense qui vous offrira un apprentissage unique, différent et efficace. Le simulateur dentaire dispose d’un mode de formation dans lequel vous pouvez pratiquer la technique, au-delà du modèle de peau, et d’un mode de simulation dans lequel vous pratiquez la procédure de manière très réaliste et intuitive.

Minuterie de brosse à dents

La minuterie de brosse à dents est un outil qui prendra soin de maintenir adéquatement la santé bucco-dentaire de chaque patient. C’est une application idéale pour que les traitements dentaires réussissent vraiment.

L’application dispose d’un chronomètre qui indique l’heure de brossage correcte à côté de une animation qui vous indique quelle partie brosser et à quelle heure. Une vraie application dentaire!

Dent virtuelle

Virtual Tooth est un animal virtuel avec des jeux qui vous aideront à apprendre la dentisterie dans le confort de votre Android. Ce n’est pas une combinaison typique, mais ce jeu a tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez apprendre à quel point la santé mentale est importante tout en vous amusant.

Si vous aimez les jeux Tamatgotchi et souhaitez également apprendre la dentisterie, alors cette application qui combine le meilleur de deux mondes vous enchantera.

Dictionnaire dentaire

Dictionnaire dentaire est une application qui recueille de nombreux termes dentaires qui couvrent le noyau essentiel de tout ce qui concerne la dentisterie. De plus, il contient également un grand nombre de termes fréquemment utilisés dans certaines surspécialités, ce qui en fait un excellent allié pour les étudiants en médecine dentaire.

Sans aucun doute, cette application est très utile car livre de référence pour tous ceux qui veulent apprendre les termes utilisés dans ce monde. Si vous vouliez commencer à parler comme un dentiste, alors c’est l’outil parfait pour vous.

odontologie

Êtes-vous intéressé par la dentisterie? Voulez-vous être dentiste ou orthodontiste? Eh bien, cette application vous aidera beaucoup. Il existe différentes branches de la dentisterie telles que le blanchiment des dents, les implants dentaires, l’hygiène dentaire, les dentistes d’urgence, les prothèses dentaires, la dentisterie esthétique et cette application les explore tous.

Découvrez l’histoire de la dentisterie, découvrez les meilleurs matériaux dentaires et apprenez la meilleure dentisterie. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures applications pour les étudiants en médecine dentaire que vous pouvez installer sur votre Android.

Anesthésie dentaire – SecondLook

Cette application sert de aide informationnelle pour les étudiants en sciences dentaires lorsqu’il s’agit d’être évalué sur les procédures anesthésiques utilisées en dentisterie standard. Anesthésie dentaire – SecondLook couvre les sujets suivants: nerf maxillaire, nerf mandibulaire, Akinosi et Gow-Gates, calculs et complications du ligament parodontal et infiltration par injection.

Ces les procédures sont examinées de manière échelonnée, y compris les complications et les limites potentiellesainsi que différents agents anesthésiques et calculs de dose. Un outil idéal pour ceux qui souhaitent améliorer leurs qualifications dans la carrière dentaire.

