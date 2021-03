« Monster Hunter Rise » aura deux extensions DLC majeures

blizzard Diablo III (3) (Collection Eternal) - Nintendo Switch - ensemble de 3 jeux -

Les joueurs de plusieurs générations ont affronté les démons de Diablo et maintenant, c’est à vous d’accomplir votre destinée dans cette RPG d’action. Cette collection Eternal contient Diablo III, l’ensemble d’extension Reaper of Souls et le pack Rise of the Necromancer, tous deux dans un seul paquet complet.