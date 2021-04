Sharon Stone a payé le salaire de Leonardo DiCaprio après un combat en studio

Intrafin La Bonne Paye (FR)

apres la pluie vient le beau temps ! caamp;#39;est aussi comme cela que se deroule une partie de bonne paye. gerer son budget de la meilleure facon possible afin daamp;#39;etre le joueur le plus riche a la fin de la partie. il faut payer ses impots, percevoir son salaire, et faire face a toutes les surprises,