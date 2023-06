Date de sortie du nouveau film « Alien » de Fede Alvarez

Extraterrestre est peut-être la franchise d’horreur spatiale la plus emblématique de l’histoire du cinéma, et pour cause. La franchise qui s’est construite à partir du film original de Ridley Scott de 1979 a résisté à l’épreuve du temps et continue d’effrayer délicieusement le public du monde entier pendant des années, certains de ses titres plus que d’autres. Une pause notable est survenue après la sortie du film de Scott Extraterrestre : Pacte en 2017, suivi de rumeurs selon lesquelles la prochaine suite serait plutôt un redémarrage de l’ensemble du scénario avec Evil Dead directeur Fede Alvarez à la barre. Les détails étaient rares pour la plupart jusqu’au début de cette année, lorsqu’il a partagé un teaser sur place du film pour « Alien Day », facehugger inclus. Maintenant, selon un rapport de Collider, une date de sortie officielle a finalement été abandonnée pour le film. Actuellement sous le titre de travail Extraterrestre : Romulusle dernier film d’horreur sur l’espace lointain sortira dans les salles le 16 août 2024.

Extraterrestre : Romulus devrait être un redémarrage autonome de la franchise, s’inspirant des racines créatives qui ont fait le succès des films initiaux et les retravaillant en quelque chose d’entièrement nouveau. Une perspective pour le moins excitante, son directeur Fede Alvarez est définitivement à la hauteur, ayant déjà dirigé le très sanglant 2013 Evil Dead redémarrage et le film d’horreur étourdissant Ne respire pas (2016). Il est également co-scénariste aux côtés de son collaborateur de longue date Rodo Sayagues, tandis que Extraterrestre le créateur Ridley Scott coproduit le projet avec Michael Pruss. Jusqu’à présent, les vedettes du film sont Cailee Spaney (Pacific Rim: Uprising), Isabela Merced (Rosaline), David Jonsson (Industrie), Archie Renaux (Morbius), Spike Fearn et Aileen Wu. Tous les rôles sont pour le moment non divulgués, et peu de détails sont disponibles sur l’intrigue du film. Seul un bref synopsis est disponible avec l’aimable autorisation du distributeur 20th Century Studios :

« Dans cette neuvième entrée de la série de films immensément populaire et durable, un groupe de jeunes d’un monde lointain se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l’univers. »





La perspective de reconstruire la franchise extraterrestre

Image via les studios du 20e siècle

La franchise Alien dans son ensemble est très appréciée des fans de science-fiction et d’horreur du monde entier, mais ses derniers épisodes n’ont notamment pas été aussi performants. L’histoire d’origine des Ingénieurs présentée dans Ridley Scott’s Prométhée (2012) était une prise alternative fascinante qui a bien résonné auprès des critiques, certains faisant même l’éloge de sa narration et des performances stellaires de la distribution, en particulier l’actrice principale Noomi Rapace qui a été annoncée comme un digne porteur du flambeau que Sigourney Weaver a transmis. Sa performance au box-office était également louable à un peu plus de 400 millions de dollars, mais le film était toujours critiqué dans l’ensemble pour avoir trop tiré le rideau sur le mystère terrifiant derrière les Xénomorphes, et aller dans une direction moins horrifique et un peu trop fastidieuse. et introspectif. Le film de suivi, Extraterrestre : Pacte (2017) était la tentative de Scott de ramener les choses dans l’autre sens, avec l’androïde avancé Walter de Michael Fassbender comme principal antagoniste. Cependant, il n’a pas tout à fait atteint le but et a fait encore plus mal au box-office que son prédécesseur, laissant l’avenir de la franchise dans le doute parmi les fans et le créateur Ridley Scott.

Le prochain film de redémarrage promet une nouvelle introduction dans l’univers de Extraterrestre, avec un casting entièrement nouveau et ce qui sera une histoire complètement différente, que nous ne savons pas encore anxieusement. Néanmoins, la production se déroule sans heurts, la photographie principale devant se terminer à Budapest ce mois-ci. Plus de détails suivront probablement vers la fin de l’année, avec peut-être un teaser quelconque sur ce à quoi nous pouvons nous attendre.

En plus de cela, un Extraterrestre Une série télévisée pour FX est également en préparation, bien qu’elle soit créativement séparée du projet de film d’Alvarez. A sa tête, Noah Hawley, tandis que Sydney Chandler (Ne t’inquiète pas chérie) a récemment été annoncé pour jouer dans la série.