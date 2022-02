Si vous voulez un Galaxy S22 exclusif, ne pointez pas vers Samsung : ceux de Caviar coûtent plus de 5 500 euros

La société russe Caviar nous propose à nouveau des éditions pour les riches du « produit phare » le plus important du marché, désormais avec le Samsung Galaxy S22 comme protagonistes et des prix à partir de… 5 500 euros !

Ils nous ont habitués maintenant, mais cela ne nous empêche pas d’être surpris par la éditions super-luxe que la firme russe Caviar crée à partir de n’importe quel smartphone vaisseau amiral des principaux fabricants, toujours avec des designs stridents et des matériaux nobles pour faire de ces mobiles des bijoux exclusifs à des prix hors orbite pour les poches très riches.

Cette fois, les Galaxy S22, S22+ et Galaxy S22 Ultra de Samsung n’allaient pas être moins, qui tout en commencer leur voyage sur le marché et voyons les premières analyses approfondies, elles nous présentent aussi jusqu’à 6 versions exclusives de Caviar très intéressant pour ceux qui trouvent que le verre Gorilla Glass Victus+ est un matériau non raffiné et que le prix jusqu’à 1 658,99 euros est trop bas.

Comme vous le verrez sur le site Web et la boutique officiels de l’entreprise, les six versions développées pour le Galaxy S22 peut être sélectionné avec l’un des trois modèles, ainsi qu’avec n’importe quel stockage à l’exception des versions 1 To, qui, comme nous l’avions prévu à l’époque, sont exclusives à samsung.com.

Caviar a déjà préparé ses costumes de luxe pour le Galaxy S22 de Samsung, avec des matériaux allant de la fibre de carbone ou du titane à l’or sterling, et à partir de prix allant de 5 500 euros à 6 900 que coûte le modèle ‘Ocelot’ limité à 99 unités.

Comme nous l’ont dit les confrères de GSMArena, Caviar nous permet désormais de réserver une unité de ses rééditions exclusives, même si les fortunés qui pourront les acquérir devront attendre un délai raisonnable jusqu’à ce que vous ayez vos luxueux téléphones Samsung Galaxy. En fait, même ouvrira le ‘Atelier Caviar’ Bientôt disponibledans lequel nous pouvons personnaliser notre design à notre goût mais qui n’est pas encore disponible.

Évidemment, il y en aura qui seront horrifiés par tant d’ostentation et préféreront le design plus sobre de Samsung, mais ce qui est clair c’est que Les costumes de caviar sont de la plus haute qualité dans les bijoux appliqués à l’industrie du smartphone, avec des matériaux nobles tels que fibre de carbone, titane, or 24 carats ou peau de crocodile le plus courant dans les produits destinés au marché du luxe.

Bien sûr, de Caviar ils se vantent de gardez toujours le matériel du terminal intact ainsi que toutes les fonctionnalitésy compris dans ce cas les S-Pens du modèle Ultra qui ne seront pas personnalisés pour éviter les problèmes d’ajustement dans le châssis.

Le matériel du Samsung Galaxy S22 ne sera en aucun cas modifié, et en fait vous ne pourrez pas acheter votre très cher ‘S22 Caviar Edition’ dans son option avec 1 To de stockage, puisque le modèle le plus puissant de la famille est limité et uniquement disponible dans le magasin Samsung.

Tous, les 6 modèles Caviar du Galaxy S22, sont limité à 99 exemplaires et numéroté pour conserver son exclusivité maîtrisé au maximum et ainsi satisfaire ceux qui recherchent la distinction, avec des prix allant de 5 500 euros à 6 900 du modèle ‘ocelot’ qui est orné d’or et de titane.

Nous ne savons pas si vous allez les aimer, mais vous avez donc tous les détails ici Nous vous laissons une petite galerie avec les six designs Caviar pour le tout nouveau Galaxy S22 : Oiseau de proie, ocelot, Conduire, Gatsby le magnifique, La victoire et Titane.

Les 6 éditions spéciales de Caviar pour le Galaxy S22 Ultra, en images

