« Justice League »: Zack Snyder n’abandonne pas l’idée d’une suite

La campagne constante menée par Zack Snyder, les acteurs du film et les fans du cinéaste a réussi à porter ses fruits, aboutissant à la première du montage original de «Justice League» d’une durée de quatre heures, préservant la vision créative de son réalisateur dans son intégralité.

Le film est applaudi par les fans de la même manière qu’il est maintenant réévalué par des critiques spécialisés, mais sa fin laisse le sentiment que l’histoire est restée inachevée, et bien que la continuité actuelle de la franchise DC se soit complètement éloignée du plan initial, le réalisateur n’abandonne pas l’espoir de pouvoir continuer sa saga.

Dans une conversation avec Entertainment Weekly, Snyder admet qu’il n’a jamais rêvé d’être accueilli par Warner Brothers pour terminer son film, qu’il a tourné il y a près de quatre ans, ce qui a renouvelé son désir de revenir et de filmer la suite.

«J’ai toujours pensé ce qui est le plus possible, que Warner Bros m’a demandé de faire la suite de Justice League ou qu’ils ont relancé un film d’il y a 3 ans, dépensé des millions de dollars pour le restaurer à ma vision originale et le sortir? Je pense que la suite aurait été un scénario plus probable que celui qui vient de se produire. »

Le cinéaste assure que, compte tenu des événements récents, on peut s’attendre à tout dans le futur. Plus tôt cette semaine, Snyder a révélé que dans la suite, il prévoyait d’explorer l’univers présenté dans le cauchemar de Batman, montrant la chute de Superman dans « l’équation anti-vie » de Darkseid.

Snyder souligne que « dans le film qu’on ne verra jamais », Flash est envoyé dans le passé pour changer un élément de l’histoire afin que la chute de Superman ne se produise pas, et qu’avant l’arrivée de Darkseid sur terre, les armées de l’humanité de se réunir comme une seule, de la même manière qu’ils l’ont fait il y a des milliers d’années.

«Cette fois, il y a des cuirassés et des sujets des forces spéciales, toutes les armées du monde sont unies, avec les Atlantiens émergeant de l’océan et les Amazones émergeant de leur île. C’était une belle fin. Mais il manque un roulement de tambour et un solo de guitare arrive ».

Depuis la confirmation de la sortie de la coupe originale du film, WarnerMedia a clairement fait part de ses intentions de poursuivre son schéma cinématographique tel qu’il est actuellement proposé, même si la première de ce film nous a appris quelque chose, il ne faut jamais sous-estimer la persistance des fans.