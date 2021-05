L’équipage de HI-SEAS a du mal à garder espoir alors que des tempêtes incessantes déjouent leurs «  marches sur la lune  » – Rapport du commandant: jour lunaire 10

Le commandant Musilova dirige l’équipage de Selene IV lors d’un moonwalk. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Cameron Crowell)

Le Dr Michaela Musilova est le directeur de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission lunaire Selene IV de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Rapport du commandant de la mission lunaire Selene IV à HI-SEAS

Jour lunaire 10 (22 mars 2021)

Pris dans une boucle temporelle hors de la planète – c’est ainsi que l’équipage de Selene IV s’est senti tout au long de notre mission lunaire analogique à HI-SEAS. Notre cercle vicieux «espérer, espérer plus, abandonner et répéter» a réduit notre résilience au sol. Cela me rappelle à bien des égards le premier épisode, intitulé 33, du remake de la série « Battlestar Galactica ». Le navire militaire Galactica et sa flotte civile sont attaqués par Cylons, une race androïde, toutes les 33 minutes. Après quelques jours de ces attaques incessantes, toute la flotte est épuisée et prête à abandonner.

Dans notre cas, les «extraterrestres» maléfiques sur la lune utilisent des «machines à poussière» pour créer des «tempêtes de poussière» et nous obligent à rester enfermés dans notre habitat lunaire. Les tempêtes de poussière (aka brouillard et averses à Hawaï) disparaissent de quelques minutes à une heure, plusieurs fois par jour, avant de revenir en force. Au début, mes membres d’équipage attendaient et regardaient par anticipation par la fenêtre de l’habitat, pleins d’espoir que les tempêtes de poussière resteraient assez longtemps à l’écart pour que nous puissions faire un moonwalk. Puis, avec le temps, regarder par la fenêtre est devenu une corvée. Tout comme dans « Battlestar Galactica », la répétition de l’espoir, de l’anxiété et du désespoir plusieurs fois par jour nous a épuisés physiquement et mentalement.

Les soi-disant « tempêtes de poussière » disparaissent finalement de l’habitat HI-SEAS lors de la mission simulée Selene IV sur la lune. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Cameron Crowell)

Bien que le jury ne sache toujours pas si les tempêtes de poussière sont causées par des extraterrestres ou des anomalies atmosphériques inhabituelles, il était impératif que nous trouvions un moyen de briser notre cycle malsain. Pendant la journée, mes membres d’équipage se tenaient occupés avec leurs projets de recherche et leurs activités pratiques «d’économie domestique», comme nous les appelons. Ils comprennent la couture, la réorganisation de nos équipements de fitness et le test de nos combinaisons spatiales analogiques. Certains membres de mon équipe ont entrepris de nouveaux projets, tels que la réalisation d’analyses détaillées des roches volcaniques locales à l’aide d’un microscope électronique et de kits d’analyse du sol. D’autres ont décidé d’expérimenter la cuisine et la pâtisserie en utilisant nos aliments lyophilisés pour l’enthousiasme de toute l’équipe.

Mes moments préférés ensemble sur cette mission, jusqu’à présent, ont été pendant notre histoire autour du «feu de camp». Les incendies de toute nature sont interdits à l’intérieur de l’habitat HI-SEAS. C’est un petit espace clos, donc tout incendie potentiel et tout risque chimique sont interdits. Au lieu de cela, nous avons décidé de mettre de minuscules bougies électroniques dans une usine de papier fabriquée dans un habitat dans une boîte métallique. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce faux combo plante-boîte-bougie a fini par créer le bon type d’ambiance de feu de camp agréable à l’intérieur de notre maison lunaire. Nous nous sommes tous blottis autour de lui, couverts de couvertures et nous avons écouté les histoires personnelles de chacun.

Tous les membres d’équipage se blottissent pour partager leurs histoires personnelles autour d’un « feu de camp » chez HI-SEAS (composé de bougies électroniques et d’une usine de papier dans une boîte métallique). (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

J’encourage toujours mes membres d’équipage à s’ouvrir et à nous en dire plus sur eux-mêmes afin que nous puissions mieux nous connaître. Nous pouvons beaucoup apprendre des hauts et des bas de chaque personne dans la vie, de ses leçons apprises et de ses passions. L’équipage de Selene IV était de plus en plus lié à chaque histoire racontée. J’ai été très impressionné par les détails que mes membres d’équipage étaient prêts à partager, ainsi que par la rapidité avec laquelle ils ont créé des liens solides les uns avec les autres. Le niveau de confiance qui s’est formé entre nous a vraiment fait de nous une famille sur la lune, ce que je m’efforce toujours d’atteindre en tant que commandant.

Juste au moment où nous nous distrayions suffisamment pour oublier les tempêtes de poussière, elles ont disparu. L’équipage était prêt à entreprendre une activité extravéhiculaire (EVA) ou un moonwalk en quelques minutes. Enfin, l’équipage a pu explorer le terrain lunaire analogique autour de l’habitat HI-SEAS et j’ai pu donner à l’équipage une formation en géologie sur le terrain, car je ne pouvais pas leur donner beaucoup de formation pratique avant l’EVA. Toute l’équipe d’EVA a collecté des échantillons géologiques et des données technologiques pour certains de leurs projets de recherche.

L’ingénieur des systèmes d’équipage Bill O’Hara a testé l’équipement dont il aura besoin pour cartographier certains des systèmes de grottes de lave que nous prévoyons d’explorer lors des futures EVA. Espérons qu’il aura l’occasion d’évaluer les tubes de lave locaux à des fins d’habitabilité. Bill a également effectué presque toutes les tâches de collecte de données pour son étude de cas sur les protocoles de conception et d’exploitation de l’habitat HI-SEAS.

Les agents Lori Waters, Cameron Crowell et Bill O’Hara recueillent des échantillons géologiques et des données technologiques lors d’un moonwalk. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

Cameron Crowell, spécialiste de mission sur l’utilisation des ressources in situ (ISRU), a mis au point une méthode pour pulvériser les échantillons de régolithes lunaires analogues qu’il a recueillis pendant l’EVA. Il a été difficile de trouver des moyens de le faire en toute sécurité dans l’habitat, Cameron a donc dû tester différentes méthodologies jusqu’à ce qu’il soit capable de briser les roches volcaniques en particules plus petites qu’un quart de pouce. Cela incluait l’utilisation de divers éléments des déchets de notre habitat pour créer un environnement confiné pour marteler les roches de lave. Cameron a découvert que les particules de fer pouvaient être extraites en attachant un aimant à l’extérieur du couvercle métallique d’un bocal Mason et en secouant le contenu, permettant à tout objet magnétique de coller au couvercle.

La seule autre fois où mes membres d’équipage ont pu utiliser l’EVA était juste quand ils avaient perdu espoir quelques jours plus tard. Quelques-uns d’entre eux sont allés faire des siestes ou effectuer un «cycle de régénération», comme ils l’appelaient. La morosité du temps et l’incapacité à effectuer plus d’EVA les avaient touchés. Comme cela se produit dans la vie, juste au moment où ils se reposaient, les tempêtes de poussière se sont dissipées et nous n’avons pas eu d’autre choix que de les réveiller. Heureusement, être réveillé en mission pour partir en EVA conduit généralement à des sourires sur les visages, pas à des froncements de sourcils, d’autant plus qu’il s’agissait de la première EVA pour l’ingénieur d’équipage Jack Bryan et la responsable de la communication scientifique Monica Parks.

Jusque-là, Jack a été forcé d’utiliser des restes de l’expérience de Cameron pour son projet de recherche. C’est pourquoi, au départ, il n’a pu produire qu’un petit lot d’échantillons de matériaux composites en utilisant des ressources in situ récoltées par Cameron et des déchets d’habitat en polyéthylène basse densité (LDPE). Confronté à des contraintes de santé et de sécurité similaires à celles de Cameron, il a rencontré des défis lorsqu’il tentait de créer les bons types de moules pour ses composites plastique-roche. Jack se concentrera sur l’amélioration des conditions de traitement et des rapports de mélange tout au long du reste de la mission.

L’équipage de Selene IV examine les roches volcaniques collectées autour de l’habitat HI-SEAS à l’aide d’un microscope électronique. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

Pour Monica, notre confinement dans l’habitat et le partage d’histoires l’ont amenée à collecter beaucoup de données de recherche intéressantes. Après avoir entendu l’histoire de la vie de chaque membre d’équipage, elle a découvert qu’il existe de nombreux parallèles et circonstances similaires que chacun de nous a rencontrés. Monica continuera d’avoir des conversations similaires avec des individus sur Terre qui ne sont pas dans l’espace ou dans l’industrie spatiale pour voir comment ils se comparent. Elle a une théorie sur les différences entre les deux types et elle a hâte de traiter toutes ces données.

L’officier des opérations d’équipage Lori Waters a constaté que son expérience sur les microgreens ajoutait des nutriments et de la saveur au dîner les jours de récolte. Dans cet environnement extrême confiné et isolé, la recherche végétale a sans aucun doute apporté un coup de pouce psychologique et physiologique à l’équipage, notamment lors de nos journées de basse énergie. Les trèfles de Lori, qu’elle cultive pour l’expérience ExoLab, prospèrent dans ces conditions et montrent des signes précoces de nodulation des racines neuf jours après la plantation.

La signature du commandant Musilova soulagé que nous ayons survécu aux attaques de nos extraterrestres lunaires. L’équipage espère que nous avons rompu notre propre cycle de 33 minutes, mais vous ne savez jamais ce que le lendemain sur la lune apportera. Nous continuerons à nous accrocher à tout l’espoir que nous pouvons rassembler et garder le moral les uns des autres avec les interminables monoplaces que mes membres d’équipage continuent de laisser tomber.

