Sony State of Play publie des images de Ratchet and Clank

Sony Occasion Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS

This item is sold as seen for spares or repair. Please read the description in full before purchasing. Spares and repairs items do not come with a warranty but do represent potentially excellent value. All faults or issues are fully described. This lens is in excellent condition with only the lightest signs of use. The optics are clean and clear with no marks or scratches. There is an extremely minor amount of dust within the lens. The lens barrel shows only the lightest cosmetic marks. The focus ring is smooth and in great condition. The lens mount is in good condition. Please note: The collapsing mechanism on this lens is stuck and the lens won't extend. Due to this the lens is not properly registered by the camera and is therefore not functional. // Dies Produkt wird nur als Ersatzteil oder für Reparaturen verkauft. Bitte lesen Sie sich die Beschreibung vor dem Kauf gründlich durch. Ersatzteile und Reparaturartikel werden nicht mit einer Garantie verkauft, bieten jedoch einen potenziell hervorragenden Wert. Alle Fehler oder Probleme werden vollständig aufgelistet. Das Objektiv ist in einem ausgezeichneten Zustand mit leichten Gebrauchsspuren. Die Optik ist sauber und klar ohne Kratzer oder Markierungen. Es befindet sich eine extrem geringe Menge von Staub im Objektiv. Der Objektivtubus zeigt nur die leichtesten kosmetischen Gebrauchsspuren. Der Fokusring ist geschmeidig und ist in einem guten Zustand. Die Objektivfassung ist in einem guten Zustand. Bitte beachten Sie: Der Einfahrmechanismus dieses Objektivs klemmt und das Objektiv lässt sich nicht ausfahren. Dadurch wird das Objektiv von der Kamera nicht richtig registriert und ist daher nicht funktionsfähig. // Ce produit est vendu comme indiquée pour pièces détachées. Veuillez s'il vous plaît lire la description complète avant l'achat de ce dernier. Les éléments vendus pour pièces détachés le sont sans garantie, mais représentent une possible excellente valeur. Tous les défauts et problèmes sont décris minutieusement. Cet objectif est en excellent état et ne présente que des signes d'usure minimes. Les éléments optiques sont propres et ne présentent aucune marque ou rayure. Il est probable que l'objectif contienne une quantité minime de poussière. Le fût de l'objectif comporte quelques légers défauts esthétiques. La bague de mise au point est fluide et en bon état. La monture d'objectif est en bon état. Veuillez noter que: Le mécanisme de déroulement de cet objectif ne fonctionne pas et par conséquent, cet objectif ne s'ouvrira pas. Il n'est donc pas reconnu sur l'appareil et est donc considéré non-fonctionnel.