Microsoft Edge obtient le mode Enfants qui apporte un contenu adapté aux enfants, des thèmes de navigateur personnalisés et plus encore

17 févr.2021 16:23:42 IST

Microsoft a introduit un mode enfants sur son navigateur Edge conçu pour offrir une navigation Web d’une manière personnalisable et adaptée aux enfants. Le nouveau mode Enfants est actuellement disponible aux États-Unis, uniquement sur Windows et macOS. Le Message Microsoft dit que le mode enfants est conçu avec des fonctionnalités adaptées aux enfants et des garde-corps de sécurité permettant aux enfants d’explorer le Web en toute sécurité. Le mode Enfants définit Bing SafeSearch sur « strict » par défaut et propose également d’autres fonctionnalités telles que du contenu adapté aux enfants, des thèmes de navigateur personnalisés et un mot de passe pour quitter.

Les utilisateurs de Microsoft Edge n’ont pas besoin d’avoir un compte ou un profil enfant pour accéder au mode Enfants.

Microsoft autorisera également les parents à définir une limite d’âge en mode enfants, par exemple, la sélection de 5 à 8 ans afficherait Microsoft BingSearch strict, un navigateur simplifié et des thèmes modifiables, tandis que la sélection de 9 ans et plus afficherait plus de contenu pour les enfants. avec des fonctionnalités de sécurité comme SafeSearch.

Il est à noter que le mode enfants resterait ouvert dans le navigateur Edge jusqu’à ce que vous quittiez le mode.

Pour activer le mode enfants sur Microsoft Edge, les utilisateurs devront cliquer sur l’icône de profil dans le coin supérieur gauche de la barre de recherche et sélectionner Parcourir en mode enfants. Notez que vous n’avez pas besoin de vous connecter pour accéder à cette option, cependant, la connexion permettra aux paramètres du mode Enfants de se synchroniser sur tous vos appareils.

Les utilisateurs devront choisir l’âge approprié parmi les options de 5 à 8 ans et 9 ans et plus selon leurs préférences.

Pour quitter, les utilisateurs devront cliquer sur l’icône du mode enfants en haut du navigateur et devront entrer le mot de passe avec d’autres informations d’identification.

Le mode Enfants dédié aidera les parents à assurer la sécurité de leurs enfants en ligne, pour des outils numériques comme le divertissement et l’éducation.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂