La lune a une queue et la Terre la porte comme un foulard une fois par mois

Comme une comète planant à travers le cosmos, la lune est suivie d’une fine queue de matière irradiée – et la terre y passe directement une fois par mois.

Selon une étude publiée le 3 mars dans la revue Planètes JGR , la queue lunaire est composée de millions de sodium des atomes ont été projetés hors du sol lunaire et dans l’espace par des frappes de météores, puis ont poussé des centaines de milliers de kilomètres en aval par le rayonnement solaire. Pendant quelques jours par mois, lorsque la nouvelle lune se situe entre la Terre et le soleil, notre planète la gravité entraîne cette queue de sodium dans un long faisceau qui s’enroule autour de l’atmosphère terrestre avant de exploser dans l’espace du côté opposé.

La queue lunaire est inoffensive et invisible à l’œil nu. Pendant ces quelques jours de nouvelle lune chaque mois, cependant, le faisceau devient visible aux télescopes de haute puissance qui peuvent détecter la faible lueur orange du sodium dans le ciel. Selon les auteurs de l’étude, le faisceau apparaît alors comme une tache floue et brillante dans le ciel face au soleil, environ cinq fois le diamètre de la pleine lune et 50 fois plus sombre que ce que les yeux humains peuvent percevoir.

Les chercheurs ont détecté cette «tache de sodium» pour la première fois dans les années 1990. Mais alors que la tache apparaît toujours au même moment dans le cycle lunaire, sa luminosité fluctue énormément. Pour comprendre pourquoi, les auteurs de la nouvelle étude ont utilisé une caméra tout-ciel (qui peut analyser les faibles longueurs d’onde de lumière émises par des éléments spécifiques, comme le sodium) pour prendre quelque 21000 images de la lune, de 2006 à 2019.

Ils ont remarqué quelques schémas prévisibles – par exemple, le point est apparu plus lumineux lorsque l’orbite de la lune l’a rapproché de la Terre – mais aussi un phénomène inattendu. Les données des météores ont montré que la queue de la lune brillait plus brillamment pendant les mois où le taux de météores sporadiques (c’est-à-dire des météores qui ne font pas partie d’une averse régulière) était plus élevé sur Terre. Quand la Terre est frappée par des météores, la lune aussi . Et les rencontres sporadiques de météores avaient une corrélation encore plus grande avec la luminosité de la tache lunaire que les averses récurrentes, telles que la pluie de météores Leonid, qui culmine chaque novembre.

La raison de cela? Il se peut que les météores sporadiques aient le potentiel d’être plus rapides, plus gros et plus énergiques que leurs homologues dans des averses prévisibles, ont suggéré les auteurs de l’étude. Les météores qui frappent la lune avec plus de force sont plus susceptibles de projeter de grandes quantités de sodium plus haut dans l’atmosphère, ont déclaré les chercheurs, créant un essaim plus important de les atomes pour que les photons du soleil (particules électromagnétiques) entrent en collision et poussent vers la Terre.