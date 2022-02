Blade Runner 2049 nouvelle série Prime Video réalisée par Ridley Scott

Une nouvelle suite aux bandes » Coureur de lame » Oui »Blade Runner 2049 »arrivera en tant que production exclusive de Première vidéo. »Blade Runner 2099 »sera le nouveau nom de la série et sera produit par le réalisateur original de » Coureur de lame », Ridley Scottaccompagné de Soie Luisa. Scott sera également considéré pour diriger le projet, qui prend de l’ampleur au sein Studios Amazon. « Nous avons déjà écrit le pilote de la nouvelle série de » Coureur de lame ». Donc, nous le diffusons déjà comme une émission de télévision, les 10 premières heures », a déclaré Scott plus tôt à propos de la série de suivi encore sans titre.

Sorti à l’origine en 1982, ‘« Coureur de lame » s’est inspiré de l’histoire de Philippe K Dick, »Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques »et se concentre sur l’officier Rick Deckard, joué par Harrison Fordqui est invité à éliminer les réplicants, des robots ressemblant à des humains issus de la bio-ingénierie en 2019. Le film a été considéré par de nombreux téléspectateurs comme le film de science-fiction le plus influent de tous les temps.

En 2019, coïncidant avec la date à laquelle le premier film a eu lieu, sa suite intitulée ‘« Blade Coureur 2049 »dirigé cette fois par Denis Villeneuve et mettant en vedette Ryan Goslingqui a joué un rôle réplicant des blade runners nommé K. In, qui rencontre et contacte Deckard, joué à nouveau par Harrison Ford.

« Oui, nous en avons parlé », a déclaré Ford en 2014 lorsqu’il a été annoncé qu’il jouerait à nouveau Deckard en « 2049 ». « J’admire vraiment Ridley en tant qu’homme et en tant que réalisateur. Je serais très heureux de m’associer à nouveau avec lui pour raconter cette histoire. »

Bien sûr, c’est Villeneuve qui a réalisé ce film au lieu de Scott, et en 2020, il a exprimé son intérêt à revenir dans la franchise. » Coureur de lame ». « C’est un endroit très inspirant, le monde de « Coureur de lame », Il a dit. « Le problème que j’ai, c’est le mot ‘suite’. Je pense que le cinéma a besoin d’histoires originales. Mais si vous me demandez si j’aimerais revisiter cet univers d’une manière différente, je peux dire oui. Il faudrait que ce soit un projet en soi. . Un peu déconnecté des deux autres films. Une histoire policière se déroulant dans le futur… Parfois, je me réveille la nuit en rêvant. »

On sait seulement que la nouvelle série Amazon portera le nom »Blade Runner 2099 »n’a pas encore reçu de date de sortie.