«  Le Mandalorien  » a montré que la nouvelle République avait les mêmes problèmes que l’Empire, faisant allusion à sa chute connue

Le mandalorien est un type spécial de Guerres des étoiles contenu pour beaucoup les raisons. D’une part, il ne traite pas du tout de la Force ou du Jedi contre Sith, ce qui est nouveau pour cette galaxie de contenu. C’est aussi un Space Western par opposition à un Space Opera. Mais il creuse également dans une période dans le Guerres des étoiles franchise qui n’a pas été beaucoup abordée, et jamais en direct.

Et maintenant, les fans ont un peu plus d’informations sur la Nouvelle République après l’Empire et sur les raisons pour lesquelles le Premier Ordre était inévitable. [Spoiler alert: Spoilers ahead for The Mandalorian Season 2, Episode 2].

« The Mandalorian » se déroule dans un monde qui vient de se débarrasser de l’empire galactique

Mando – alias Din Djarin – parle aux combattants de New Republic X-Wing | Disney + / Lucasfilm Ltd.

Juste pour récapituler, Le mandalorienLa première saison a commencé environ cinq ans après Le retour du Jedi, lorsque l’Empire Galactique est tombé. Comme indiqué ci-dessus, cette période n’est pas souvent abordée, et c’est la première fois que nous voyons un regard en direct sur la vie dans cette galaxie après le règne de Sidious.

Rebelles de Star Wars se déroule peu de temps avant la trilogie originale, montrant même la princesse Leia à un moment donné, même si elle est une jeune adolescente. Et l’épilogue continue jusqu’à ce que la deuxième étoile de la mort explose. Mais il reste encore beaucoup à faire pour créer une société dirigeante une fois qu’elle aura renversé l’ancienne. Et, malheureusement, les fans savent qu’une autre version de l’Empire – Le Premier Ordre – est déjà en place et très puissante à l’époque. le réveil de la force arrive quelques décennies plus tard.

Il y a des bandes dessinées et des livres qui remplissent les blancs ici. Les fans savent donc un peu comment l’Alliance rebelle a tenté de passer une nouvelle commande et Le mandalorien donne un aperçu. Par exemple, la première de la semaine dernière a montré comment les mineurs de Tatooine ont célébré la disparition de l’étoile de la mort. Cette semaine a montré un peu de la Nouvelle République.

La Nouvelle République n’est pas souvent montrée à l’écran et « The Mandalorian » l’a regardé de plus près

Alors que Mando – alias Din Djarin – se déplace pour emmener la Frog Lady chez son mari sur une planète lointaine, il est arrêté par des combattants X-Wing. Cela pourrait donner aux membres du public un élan de nostalgie, car ce sont des combattants rebelles dans leurs combinaisons orange et leurs casques familiers. Cependant, maintenant, ils agissent en quelque sorte comme des flics spatiaux.

Ils posent beaucoup de questions à Mando sur son navire, qui est pré-Empire. Ils sont méfiants et ils ne peuvent pas le lire sans l’approbation de Mando. Mando ne veut vraiment pas être arrêté ou arrêté davantage parce qu’il sait qu’il a de mauvaises choses sur son dossier. C’est un chasseur de primes après tout. De plus, avoir une balise à transpondeur serait comme un projecteur massif sur lui et son navire, et ce n’est pas idéal pour lui.

Il dépasse les officiers de la Nouvelle République, mais s’écrase également sur une planète de glace.

La Nouvelle République n’a pas duré longtemps, cédant la place au Premier Ordre, car elle ressemblait trop à l’Empire

Si les gars de New Republic X-Wing vous ont ennuyé, il y a de fortes chances que ce soit exprès. Comme Inverse l’a souligné, ils agissent comme une réglementation plus stricte, similaire à ce que l’Empire appliquait. Surtout quand il s’agit du transpondeur; ils veulent savoir où tout le monde est et s’assurer que personne n’est un sympathisant de l’Empire caché à la vue de tous.

Mando combattant le Krykna | Disney + / Lucasfilm Ltd.

Et, comme Inverse l’a également rapporté, le retrait de Mando montre que la Nouvelle République a un problème similaire à celui de l’Empire. Ils ont fortement surveillé les habitants de la galaxie tout en essayant de rassembler ceux qui n’étaient pas exactement de leur côté. Il n’est pas exact de dire que la Nouvelle République n’est qu’un deuxième empire galactique, car ce ne serait pas vrai. L’Empire était un régime fasciste basé sur la peur et la dictature. Mais avoir une tonne de réglementations et harceler des navires qui ne sont pas extérieurement pro-Empire est un peu trop.

La façon dont ces officiers de la Nouvelle République luttent puis abandonnent Mando montre qu’ils n’ont jamais vraiment maîtrisé la galaxie. Parce que, encore une fois, à 34 ABY, le Premier Ordre prospère avec Snoke et la rébellion est ne pas. De plus, les flics X-Wing peuvent faire tout ce qu’ils veulent avec Mando, mais le fait qu’il y ait des troupes littérales de Stormtroopers toujours dans la galaxie avec des gens comme The Client et Moff Gideon est ne pas bien.

Et, bien sûr, cette incapacité à écraser les sympathisants de l’Empire est ce qui conduit au Premier Ordre, qui grandit et revient.

