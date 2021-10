Hocus Pocus 2 commence le tournage pour une sortie Halloween 2022

Disney a fait de nombreux fans du classique effrayant de 1993 Hocus Pocus 2 très heureux l’année dernière quand ils ont finalement confirmé les rumeurs selon lesquelles Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy reprendraient leurs rôles de Sanderson Sisters pour une suite exclusive à Disney+. Au cours des dernières semaines, un certain nombre de vidéos tournées par des résidents de Rhode Island, ainsi que des articles dans la presse locale, ont révélé que le décor spécialement conçu était en cours de création dans des champs prêts à être filmés pour commencer de manière imminente dans l’État. Grâce à un nouveau rapport de la publication locale Le Journal de la Providence, nous savons maintenant que le tournage du film a commencé, qui devrait atterrir sur Disney+ juste à temps pour Halloween 2022.

Selon le site, une équipe est arrivée à La Salle Academy mardi et revenait également le lendemain pour continuer le tournage. L’école catholique privée a installé un panneau à l’extérieur du site qui disait : « Avis – Tournage aujourd’hui. Fairy Dust Productions, Inc. tournera à La Salle Academy aujourd’hui. En entrant, vous consentez irrévocablement à et autorisez Fairy Dust Productions, Inc ., ses successeurs et ayants droit, de vous photographier et/ou de réaliser des enregistrements sonores de vous et de les utiliser dans le monde entier, à quelque fin que ce soit à perpétuité ; toutes ces photographies et enregistrements sonores étant la propriété exclusive de Fairy Dust Productions, Inc. «

Bien que l’annonce ne nomme pas spécifiquement Hocus Pocus 2, Fairy Dust Productions est la société qui produit le film et il n’y a actuellement aucune autre production cinématographique prévue à Rhode Island autre que la suite de Disney. Au cours de la journée, le personnel de production a fréquemment conduit ceux qui n’étaient pas liés au tournage à s’éloigner de la zone immédiate, tandis que le tournage se déroulait à l’intérieur du bâtiment alors que de nombreux étudiants continuaient leur journée habituelle. Il a été noté que des figurants se promenaient sur le trottoir juste à l’extérieur du bâtiment, probablement pour fournir un mouvement d’arrière-plan pour les prises de vue en intérieur qui pouvaient voir à travers les fenêtres de l’école.

Il a été initialement annoncé que la production sur Hocus Pocus 2 durerait 10 semaines dans la ville de Lincoln, bien que la société de production ait encore 18 mois pour revenir si elle a besoin de plus de tournages au même endroit. En plus du parc Chase Farm à Lincoln, où un village de la Nouvelle-Angleterre des années 1600 a été érigé et devrait être incendié dans le cadre du tournage, d’autres endroits du Rhode Island utilisés pour le film sont Cranston Street Armory, Providence et Newport. L’utilisateur d’Instagram, Luna Moon Gothic, a publié un certain nombre de plans rapprochés de l’ensemble du village, y compris une vue aérienne de l’ensemble de la structure, qui a été construite autour de l’une des routes traversant le parc.

Il y a actuellement peu de détails publiés par Disney sur la suite, mais IMDb contient le résumé de l’intrigue de « Trois jeunes femmes ramènent accidentellement les Sanderson Sisters à Salem d’aujourd’hui et doivent trouver comment empêcher les sorcières affamées d’enfants de faire des ravages sur le monde. » Pour l’instant, aucune des grandes stars du film n’a été vue, mais avec un certain nombre de résidents locaux et de médias très enthousiastes sur place, il est probable que ce ne sera pas trop long avant de revoir les Sanderson Sisters.

Hocus Pocus 2 n’a pas de date de sortie définie, mais arrivera à l’automne prochain.

L’ensemble ‘Hocus Pocus 2’ a l’air absolument….sorcier !!! Nous ne sommes pas prêts ! ????✨???????? #HocusPocus2pic.twitter.com/jBEZB9tk4g – Hocus Pocus 2  (@HocusPocus2UK) 17 octobre 2021

Je me suis promené dans Chase Farm où un décor pour Hocus Pocus 2 a été construit… et j’ai rencontré un doggo. ???????? pic.twitter.com/X4Yy8TIo4s – CA Martin Art (@camartinart) 16 octobre 2021

