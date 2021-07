Les stars de Walking Dead veulent jouer à Batman et Joker dans Flashpoint Movie

Alors que Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan ont certainement fait leur marque à la télévision en apparaissant dans Les morts qui marchent, un sujet qui revient au cours de chaque interview remonte à l’époque où le couple est apparu sous le nom de Thomas et Martha Wayne dans Batman contre Superman, et même si le règne de Zack Snyder à DC est peut-être terminé, une conversation récente a conduit à ce même sujet. Dans une interview avec ComicBook.com avant leur apparition sur le Les morts ambulants Panel Comic-Con, Morgan et Cohan ont révélé que jouer ces rôles comme on le voit dans Point de rupture – qui voit les parents de Bruce Wayne devenir Batman et le Joker – est quelque chose dont ils parlent tout le temps.

« J’adorerais. J’adorerais (faire ça). Que cela soit dit, connu et documenté. Nous aimerions tous les deux que cela se produise », Lauren Cohan a déclaré, tandis que Morgan a ajouté: « Nous avons, Lauren et moi en avons parlé pendant des années. Je pense qu’elle joue, j’adorerais voir sa version sortir. On ne sait jamais. C’est vrai. On ne sait vraiment jamais avec DC dans particulier, mais tout est tellement compliqué dans le verset de Snyder. Malheureusement, mais Lauren et moi avons été clairs et nous le faisons à nouveau maintenant cette version. «

L’histoire de Flashpoint voit Thomas et Martha Wayne sortir indemnes de la mort, tandis que Bruce Wayne meurt dans la fusillade de Crime Alley. Thomas Wayne devient ensuite le croisé capé, tandis que Martha devient le Joker. Le flash film, qui est actuellement en tournage, a un certain nombre de points d’intrigue qui semblent être tirés du Point de rupture série comique, mais il semble s’éloigner de cette intrigue réelle étant donné que Michael Keaton reprend son rôle de Batman, et Ben Affleck revêt également le capot une fois de plus.

Un que j’ai laissé en veilleuse un peu mais je pensais le finir – Flashpoint BATMAN x Joker – @JDMorgan / @LaurenCohanpic.twitter.com/ePokXxJOTT – BossLogic (@Bosslogic) 1er novembre 2016

« Je pense que c’est quelque chose que nous pouvons toujours aimer rire et dire, eh bien, regardez où nous avons commencé en tant que couple marié qui a eu une fin difficile », Jeffrey Dean Morgan mentionné. « Je pense que les gens oublient que Lauren et moi nous connaissons depuis longtemps et que nous avons eu la chance de travailler ensemble auparavant, et que nous avons aussi manqué de peu le croisement sur Surnaturel. Nous avons donc une sorte de cette histoire ensemble à l’écran avant Les morts qui marchent. Et bien sûr, c’est ce pour quoi on se souviendra de nous. »

Les deux acteurs seront vus dans la prochaine saison finale de Les morts qui marchent, avec 24 épisodes épiques répartis sur une saison en trois parties pour mettre fin à la longue série d’horreur zombie après plus d’une décennie. Bien que des rapports récents aient indiqué que les films « Rick Grimes » qui étaient censés être en production depuis le départ d’Andrew Lincoln de la série sont toujours vivants et à venir, on ne sait pas exactement quand cela peut être.

Certaines rumeurs ont suggéré que le personnage de Lincoln pourrait être vu quelque temps avant la finale de la série l’année prochaine dans un retour à la série principale. Quoi qu’il en soit, l’apocalypse zombie touche à sa fin, et nous découvrirons si elle satisfait les fans l’année prochaine. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

