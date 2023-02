Le titre du nouveau film Avatar : The Last Airbender a fuité

Il semble que le titre officiel de l’un des prochains films » vient d’être divulgué.Avatar le dernier maître de l’air ». Selon le compte LinkedIn du comptable de production de Animation primordialeJen Klatt, le premier projet d’Avatar Studios s’intitulera »Avatar The Last Airbender: Echoes and Aftershocks ».

Klatt a mis à jour son profil avec le titre du film avant une annonce officielle par Avatar Studios ou Paramount +, il n’a donc pas été confirmé si ce sera effectivement le titre officiel du prochain film ou d’une autre série suite.

Cependant, avec la forte influence de Paramount sur la franchise » Avatar », il y a de fortes chances que » Echos and Aftershocks » soit le titre d’une production à l’avenir.

C’était en 2022 quand Avatar Studios a annoncé qu’il produirait une nouvelle série animée et un nouveau film chaque année, avec leur première sortie pour Paramount + prévue pour 2025. Jusqu’à présent, seuls deux de ces projets ont été confirmés, avec une suite série centrée sur le film, un nouvel Avatar de la terre et un film avec les personnages originaux de »The Last Airbender » sortiront en premier.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup plus d’informations sur ces nouvelles productions, le premier film sortira le 10 octobre 2025, avec des rumeurs suggérant que la nouvelle série poursuivra sa sortie en novembre ou décembre.

En plus des projets d’animation à venir d’Avatar Studios, la franchise récemment créée »Générations d’avatars », un nouveau jeu RPG totalement gratuit pour les appareils mobiles. Disponible pour iOS et Android, le jeu propose des mécanismes de combat au tour par tour, les joueurs pouvant former leur propre équipe avec des personnages emblématiques de » Avatar: The Last Airbender » et » The Legend of Korra ».

