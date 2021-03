« Rapide et furieux »: ce qui est arrivé à Rick Yune, l’acteur qui a joué Johnny Tran

La franchise de longue date d’Universal Pictures « Rapides et furieux»A commencé en 2001, à la suite des aventures d’une équipe de course dirigée par Dominic Toretto, joué par Vin Diesel, et Brian O’Connor, feu Paul Walker. Ce 2021, le neuvième film de la saga sortira et deux autres ont été confirmés pour terminer son histoire.

Tout au long des films, les protagonistes et les antagonistes ont changé à mesure que la franchise se rapprochait de l’incroyable que du réel. « Rapides et furieux«Aujourd’hui, ce n’est plus un film de courses de rue, mais une franchise d’action, d’espionnage, de hackers et de pouvoirs cachés que les fans découvrent petit à petit.

Mais sans aucun doute, l’un des méchants qu’ils n’ont jamais oublié était Johnny Tran. Interpreté par Rick Yune, cet antagoniste est devenu le chef de Petit Saïgon et il a fonctionné comme le principal ennemi de Toretto. Plus tard, Brian Il va sous couverture avec un groupe de policiers et ils parviennent à l’arrêter pour ses activités illégales.

Que c’est-il passé avec Rick Yune après sa participation à « Rapides et furieux« ? Après sa participation à la franchise dans le 2001, L’acteur a eu diverses apparitions au cinéma et à la télévision, augmentant son histoire d’acteur avec diverses productions que plus d’un fan aimait le voir jouer à nouveau.

QU’EST-IL ARRIVÉ À RICK YUNE APRÈS «FAST AND FURIOUS»?

Rick Yune comme Johnny Tran dans « The Fast and the Furious » (Photo: Universal Pictures)

Rick Yune Il a été impliqué dans l’industrie du divertissement de diverses manières. Cependant, il a tendance à être surtout connu pour son jeu d’acteur, ayant joué dans divers films connus sous le nom de « Rapides et furieux« Y »L’Olympe est tombé», Le premier étant l’une de ses apparitions les plus emblématiques dans le monde du cinéma.

Yune a grandi comme le seul enfant de Asie de l’Est dans un quartier noir de Washington, DC. À cause de cela, il a eu du mal à s’adapter, ce qui l’a amené à se battre. Il semble prudent de dire que c’est l’une des raisons pour lesquelles Yune a fini par devenir un artiste martial.

Lee était le cousin du principal méchant Johnny Tran (Photo: Universal Pictures)

Tout au long de sa carrière, Yune a joué divers antagonistes dans divers films. Par exemple, il a joué un chef de gang vietnamien nommé Johnny Tran qui a servi de rival de dominic Toretto de vin Diesel dans « Rapides et furieux». Il a également joué un nord-coréen nommé Zao dans « Meurs un autre jour « , qui était le dernier film de James Bond lorsque Pierce Brosnan il tenait toujours le rôle.

Après cela, il a participé à la série télévisée 2005 « Juridique de Boston« Et puis passez par »CSI« En 2006. Il est revenu au grand écran avec »Le cinquième commandement« Y »Seul dans le noir II« En 2008. En 2009, il atteindrait »Au-delà du remèdeEn tant que Dr Lee et cette même année, il jouerait Takeshi dans « Ninja Assasin».

Rick Yune dans le rôle de Takeshi dans « Ninja Assasin » (Photo: Warner Bros.)

Sa carrière continuerait de croître d’année en année avec des rôles dans « Remigration« , »Quartier chinois« , »L’homme aux poings de fer« Y »L’Olympe est tombé« En 2013, pour revenir plus tard à la télévision en »Hawaii Five-O« , »Marco Polo« , Y »Prison Break». La dernière fois qu’il a été vu sur grand écran, c’était dans « Alita: l’ange de la bataille« , comme lui Maître Clive Lee.

Oui ok « Rapides et furieux« Était important pour Yune Dans sa croissance professionnelle, il est clair que ce n’est pas la seule chose pour laquelle il faut se souvenir. Ses disciples les plus fidèles savent également qu’il est allé à École de commerce de Wharton où il a étudié la finance, mais n’a jamais pu poursuivre cette carrière en se concentrant davantage sur le théâtre.

Maintenant que la première de « F9″, Certaines théories suggèrent qu’il apparaîtra également dans le film ou qu’il le fera éventuellement dans le dixième Oui onzième livraison de la franchise. Ce serait un grand envoi à la fois pour l’acteur et pour le « Rapides et furieux», Considérant que son personnage était emblématique à l’époque.