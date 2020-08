Des centaines d’astronomes, contre les satellites Starlink d’Elon Musk: leurs traînées “réduisent les découvertes scientifiques”

Un séminaire virtuel d’astronomes, d’opérateurs de satellites et autres liés au ciel sombre s’est conclu par la présentation d’un rapport dans lequel les experts, en relation avec Starlink, les satellites d’Elon Musk, soulignent que “les grandes constellations et les satellites brillants prévus en orbite terrestre basse (LEOsats) changeront fondamentalement l’observation astronomique dans la région spectrale du proche infrarouge (NIR). ” Ils préviennent en outre que “les images nocturnes sans le passage d’un satellite ensoleillé ne seront plus la norme“.

Le séminaire a analysé l’impact sur l’observation des 538 satellites Starlink lancés jusqu’en juillet 2020, dont le plus gros problème est que la nuit, ils produisent des reflets de la lumière du soleil. Le rapport indique que SpaceX collabore avec des astronomes pour réduire sa luminosité, et ils ont déjà pris des mesures en la matière, sans parvenir à une solution efficace à 100%. D’après les experts qui y ont participé et le rapport lui-même, il n’y a pour le moment aucun moyen d’atténuer complètement le problème, ce qui peut même limiter les découvertes scientifiques.

Il n’y a pas de solution parfaite pour les réflexions, bien qu’il y ait des propositions

SATCON1 (Constellations satellites 1)Comme le séminaire a été nommé, il a été organisé pour s’attaquer aux problèmes croissants que connaissent les astronomes professionnels et amateurs depuis le lancement des premiers satellites Starlink l’année dernière. Depuis l’année dernière, Cees Bassa, un astronome néerlandais, a averti que si des milliers de ces satellites étaient lancés, comme prévu, «l’aspect nocturne» changerait. Parmi les conclusions de l’événement, il y a l’affirmation que, dans le pire des cas, les conceptions de constellations de satellites “sont extrêmement choquantes pour les programmes scientifiques les plus gravement touchés”.

Selon Phil Puxley de l’Association des universités de recherche en astronomie “pas de place pour se cacher“En référence au fait que les satellites ne peuvent pas être cachés à la vue des astronomes. Cependant, au-delà de ce que Starlink fait en ce moment pour les obscurcir, et la vraie solution, qui, selon eux, est d’arrêter de les lancer et de réduire ceux en orbite pour atterrir, oui, il y a des choses qui peuvent être faites pour réduire leur impact.

L’une des solutions proposées combine des mesures d’observation et de la position et de l’orientation des satellites, qui feraient face au soleil lors de la manœuvre orbitale.

D’une part Des développements logiciels sont proposés pour que les astronomes puissent éliminer la trace laissée par les satellites dans vos photos et observations. D’autre part, que les sociétés de satellites et les scientifiques travaillent ensemble pour que l’orbite des satellites soit toujours connue, de sorte que les télescopes puissent les éviter en planifiant l’observation.

Au niveau des satellites eux-mêmes, le rapport parle d’atténuer partiellement le problème en les obscurcissant, ce que Starlink fait sans trouver un matériau définitif qui reflète moins pour le moment, orbitant en dessous de 600 kilomètres, ou comme ils le font déjà partiellement, contrôlant orientation dans l’espace. Tony Tyson, professeur à l’Université de Californie, a déclaré que même si les satellites sont devenus 10 fois plus sombres, les traînées étaient toujours visibles. “compliquer l’analyse des données et limiter les découvertes scientifiques“.

Un problème qui s’aggravera si les plans ne changent pas

Selon les astronomes, avec 538 satellites, l’affaire Starlink cause déjà des maux de tête. Cependant, le problème est que ce n’est que le début, car le plan d’Elon Musk est de mettre en orbite plus de 42000 satellites, ce qui rendrait la situation beaucoup plus difficile dans les observations d’astéroïdes et d’autres corps qui se déplacent à grande vitesse, puisque les réflexions peuvent conduire à voir plus que ce qui est censé être localisé dans l’espace.

Et la chose ne s’arrête pas là. Même s’il est en faillite en ce moment, OneWeb prévoit d’avoir 47000 satellites à long terme. Là où il n’y a pas de problèmes d’argent, c’est chez Amazon, qui a récemment reçu le feu vert de la FCC pour mettre en orbite 3 236 satellites «Projet Kuiper». Plus de carburant sur le feu pour un problème pour lequel, pour le moment, il n’y a pas de solution efficace à 100%.

Via | L’indépendant