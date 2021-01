Le successeur de l’Alpine A110 sera électrique et développé avec Lotus

O Alpine A110 cela signifiait le retour de la marque française de sport sous les feux de la rampe… et quel retour (!) – une pierre rafraîchissante dans la piscine où les dimensions compactes et le faible poids étaient plus importants que la puissance pure.

Cela semblait être le début d’une belle histoire, une nouvelle opportunité pour Alpine, mais il n’a pas fallu longtemps pour remettre en question la survie de la marque dans le futur. Non seulement la société mère (Renault) a connu des difficultés – et a lancé un programme de réduction des coûts en profondeur -, mais la pandémie qui affecte toujours la planète a jeté au sol les attentes commerciales pour le nouveau modèle, l’obligeant à revoir profondément dans les plans futurs.

Mais hier, avec la présentation du Renaulution – le nouveau plan de relance et stratégique pour l’avenir de l’ensemble du groupe Renault – L’avenir d’Alpine est non seulement assuré, mais son importance au sein du groupe sera plus grande que jusqu’à présent.

Couleurs alpines pour votre voiture de Formule 1 A521

Au revoir, Renault Sport

Alpine deviendra l’une des quatre business units annoncées – les autres seront Renault, de Dacia-Lada et Mobilize -, c’est-à-dire la «fusion» d’Alpine Cars, Renault Sport Cars et Renault Sport Racing (division compétition) ) dans une entité. De plus, la présence de Renault en Formule 1 sera assurée par la marque Alpine cette année.

Nous aurons ainsi une Alpine plus forte et une plus grande visibilité médiatique sur la scène mondiale, comme indiqué dans un communiqué: «une entité qui combine le savoir-faire d’ingénierie unique de Renault Sport Cars et Renault Sport Racing, l’usine de Dieppe, le Exposition médiatique de Formule 1 et héritage de la marque Alpine ».

«La nouvelle entité Alpine associe trois marques aux atouts et pôles d’excellence distincts, au profit d’une entreprise unique et autonome. Le savoir-faire de notre usine de Dieppe, et l’excellence technique de nos équipes F1 et Renault Sport, brilleront avec notre gamme 100% électrique et technologique, ancrant ainsi le nom «Alpine» dans le futur. Nous serons sur les pistes et sur les routes, de manière authentique, avec la plus haute technologie et nous serons disruptifs et passionnés. Laurent Rossi, directeur général d’Alpine

Alpine 100% électrique

Même en tenant compte du fait que la Formule 1 ne deviendra pas 100% électrique au cours de la décennie qui commence maintenant – le pari reste sur l’hybridation et l’utilisation future des biocarburants -, et que la discipline aura «un rôle central dans stratégie sportive de la marque, «les futurs modèles de route alpine seront uniquement électriques – même le successeur de l’Alpine A110 sera électrique …

Le successeur de l’Alpine A110 est encore dans quelques années – rien n’a été annoncé en termes de timing ou de spécifications – mais quand il viendra, il sera juste et uniquement électrique. En ce sens, l’Alpine française s’est associée au britannique Lotus pour développer une nouvelle voiture de sport 100% électrique (entre autres domaines de coopération possibles). Pour l’instant, Alpine et Lotus préparent une étude de faisabilité pour les domaines de l’ingénierie et de la conception.

Compte tenu de l’accent mis par les deux marques sur la légèreté de leurs propositions, il sera intéressant de voir comment cela se traduit par l’adoption de la technologie électrique lourde.

Les nouveautés ne se limitent pas à un nouveau sport «racine». Deux nouvelles Alpines ont été annoncées pour les années à venir: une (inattendue) trappe chaude et un crossover (pour les années annoncées) – bien sûr, tous deux 100% électriques. Tous deux profiteront du potentiel de synergies au sein du groupe Renault et avec l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, non seulement pour optimiser les coûts, mais aussi pour atteindre l’objectif de rentabilité de la marque en 2025 (qui inclut l’investissement en concurrence).

Commencer par le futur trappe chaude véhicule électrique, il sera positionné sur le segment B, basé sur la plateforme CMF-B EV d’Aliança. Ses dimensions ne devraient pas être loin de celles que l’on voit dans Zoe ou Clio, mais la nouvelle Alpine trappe chaude ce ne devrait pas être une version plus sportive de ces modèles, mais quelque chose de différent.

Le crossover électrique de marque Alpine, qui fait l’objet de rumeurs et de publicités depuis de nombreuses années, semble maintenant plus proche que jamais. Il sera basé sur la nouvelle plateforme CMF-EV que nous avons vue dans concept Mégane eVision et Ariya, le nouveau SUV électrique de Nissan. Comme pour les deux autres modèles annoncés, aucune spécification ni une éventuelle date de lancement n’ont encore été avancées.