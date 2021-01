Twitch: les streamers les plus performants au monde – Top 10 en janvier 2021

Succès, plus de succès – streamer Twitch. La plate-forme de streaming a transformé de nombreuses personnes en personnalités Internet de haut niveau ces dernières années. Les plus grands ont maintenant des numéros d’abonné à six chiffres. Mais qui sont les premiers parmi eux?

Nous avons les numéros d’abonné dans le nouveau Année 2021 revu et les streamers internationaux les plus réussis de notre Classement Top 10 répertorié.

Twitch en nombre impressionnant

depuis Tic 2011 en tant que filiale de Amazone a été lancée, la plate-forme a connu une croissance énorme et est depuis le plus grand portail de diffusion en direct au monde. Au cours de l’année 2020 ravagée par la couronne, est venu 17 milliards d’heures regardées ensemble. Cela correspond à une augmentation gigantesque de 83 pour cent par rapport à l’année précédente.

Tout cela est maintenant réparti sur 9 millions Streamers existants qui changent lors de la lecture de plus de 4000 jeux différents Jetez un coup d’œil par-dessus votre épaule ou discutez simplement avec votre communauté. En plus de la populaire catégorie de discussion «Just Chatting», le Top 3 des jeux les plus regardés:

Rouille League of Legends Échapper à Tarkov

Le top 10 sur Twitch

Mais quels grands internationaux les téléspectateurs préfèrent-ils regarder et même y laisser un sous-marin payant? Avec l’aide de TwitchTracker, nous avons rassemblé les streamers internationaux Twitch les plus réussis actuellement dans notre top 10!

Remarque: bien sûr, le nombre d’abonnés Twitch fluctue quotidiennement, nous nous référons donc aux chiffres au moment de la rédaction de cet article en janvier 2021.

10e place: QuackityHQ

Alexis est meilleur par son nom sur Twitch Charlatanisme bien connu et l’un des plus jeunes streamers. Le joueur de 20 ans s’est en fait fermé sur YouTube à travers ses vidéos Toontown en ligne et le successeur Toontown réécrit un nom. Pendant ce temps, le Mexicain court là-bas 4 millions Les abonnés.

Alex a également commencé et hébergé différents encore et encore Compétitions sur son Serveur Discord avec plus de 300 000 membres. Entre autres choses, il y planifia nombre de ses Raidsil en plusieurs Jouer en ligne tiré et diffusé sur Twitch.

Il est principalement sur la plate-forme de streaming Minecraft en déplacement ou en parlant à sa communauté. Plus long que 2 heures est rarement au départ, mais presque tous les jours. Pour la 10e place et 30,995 abonnés c’est évidemment suffisant.

© Twitch: QuackityHQ