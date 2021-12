Voici les artistes décédés en 2021

2021 touche à sa fin et ainsi que lors de cérémonies importantes telles que la remise de prix Oscar les chiffres qui ne sont plus parmi nous sont rappelés, de Divulgacher On vous dit quels artistes ont perdu la vie tout au long de 2021. Des acteurs de la stature de Michael K. Williams Oui jessica walter, Charlie watts Oui Philippe d’Edimbourg sont quelques-unes des célébrités les plus en vue qui sont décédées au cours des 12 derniers mois.

Tanya Robert

Tanya Robert Il est décédé le 4 janvier, après s’être évanoui en décembre 2020 alors qu’il promenait son chien. Son représentant avait annoncé sa mort bien avant qu’elle ne soit officiellement confirmée. L’actrice restera à jamais dans les mémoires pour son travail de fille de liaison dans Une vue à tuer et pour avoir été membre de Les anges de Charlie. Mais pour toute une génération ce sera pour toujours Moucheron, la mère de Donna dans Ce spectacle des années 70.

Christophe Plumer

Reconnu pour avoir réalisé plus d’une centaine de films tout au long de sa carrière, dont son rôle de Capitaine von Trapp dans Le novice rebelle, Plummer Il est décédé le 5 février à son domicile du Connecticut. Jusqu’à cette année, il détenait le record du plus vieil acteur à remporter un oscar, lorsqu’en 2012 il a reçu la statuette pour son rôle dans Débutants. Il a été surpassé par le magistral Anthony Hopkins et son rôle inoubliable dans Le père.

jessica walter

Le 24 mars, l’actrice primée Emmy pour son travail dans Amy Prentiss a perdu la vie. À la télévision, les deux fans d’animation se souviendront d’elle, grâce à son rôle de Mallory dans Archer, et pour les amateurs de comédie grâce à son travail de Lucille Bluth dans Développement arrêté. Il avait 80 ans.

Philippe d’Edimbourg

9 avril la couronne britannique était en deuil après la mort de Philippe d’Edimbourg. Il était sur le point d’avoir 100 ans et est décédé après avoir été hospitalisé pour un malaise causé par une infection qui n’a pas été divulguée. Il avait subi une opération cardiaque et avait obtenu son congé en mars, mais il est décédé quelques semaines plus tard au château de Windsor. Il avait renoncé à ses dons royaux en 2017.

Hélène McCrory

Le 16 avril, le monde de la télévision a été choqué par la triste nouvelle du décès de McCrory. L’actrice de 52 ans a été reconnue pour son travail dans Harry Potter, en tant que mère de Draco Malfoy et un fidèle disciple de Voldemort, et encore plus pour son travail de matriarche Polly dans Peaky Blinders. Elle est décédée d’un cancer et la nouvelle a été propagée par son mari, l’acteur Damien Lewis.

Olympia Dukakis

Le 1er mai, l’actrice de cinéma et de théâtre de 89 ans est décédée après plusieurs mois d’une santé très fragile. A reçu l’Oscar pour son travail dans Sort de lune, et en 2013 il a été commémoré avec une étoile dans le Walk of Fame d’Hollywood.

Sonny Chiba

Reconnu dans le monde entier grâce à ce qui a été fait en Kill Bill Vol.1 comme le chef devenu maître d’épée, Hattori hanzo, cet acteur était une éminence du cinéma japonais, un expert en arts martiaux. Il est décédé le 19 août des suites de complications de santé causées par le coronavirus.

Charlie watts

Le 24 août, la musique a subi une terrible perte. Charlie Watts, le batteur historique des Rolling Stones, est décédé dans un hôpital de Londres. Des semaines auparavant, il avait fait une tournée du groupe et il y avait des spéculations selon lesquelles cela était dû à sa santé, qui s’était détériorée en raison de séquelles d’un cancer de la gorge diagnostiqué en 2004.

Michael K. Williams

Le 6 septembre, les fans de Le fil ils ont perdu l’une de leurs figures centrales. Reconnu pour son travail en tant que Omar petit, et cinq fois nominé pour l’emmy par des rôles dans des séries comme La nuit de, Quand ils nous voient Oui Pays de Lovecraft, l’acteur est décédé d’une overdose accidentelle, après avoir mélangé du fentanyl avec de l’héroïne et de la cocaïne. Il a été retrouvé par son neveu dans son appartement de Brooklyn.

Stephen Sondheim

Le dernier grand décès de l’année fut celui de cette icône de Broadway qui a eu un rôle très important au cinéma dans la dernière fois. Une de ses oeuvres, West Side Story a été emmené au cinéma par Steven Spielberg, alors qu’il a également été reconnu comme un mentor pour Jonathan Larsson dans « Tic, tic… BOUM ! ». Il avait 91 ans et avait reçu 8 Prix ​​Tony pour sa carrière. Il est décédé des suites d’une maladie cardiovasculaire le 26 novembre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂