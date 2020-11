Le souhait d’anniversaire de BTS Suga pour Jimin à partir de 2019 s’est terminé

Il y a eu de nombreux moments où BTSde Suga prédit l’avenir, et il semble que même ses souhaits d’anniversaire pour les membres suivent cela!

En 2019, Suga a donné un message d’anniversaire à Jimin c’était à la fois réconfortant et sauvage. Suga a souhaité à Jimin un joyeux anniversaire et a également souhaité que Jimin mange beaucoup et grandisse.

Jimin, joyeux anniversaire. Cette année, j’espère que vous mangez plus et grandirez. # It’sSugaHyung #JiminHBD # It’sNotYourBirthdayHereYet # ButIt’sPastMidnightInKorea – Suga

Eh bien, un an plus tard, le souhait d’anniversaire de Suga pour Jimin a fini par se réaliser!

Jimin a récemment partagé qu’il avait grandi. En mars 2019, Jimin mesurait 173,6 centimètres. Cependant, en octobre 2020, il est passé à 174 centimètres!

Jimin était excité par cela et a expliqué comment il avait rattrapé Suga et que J-Hope est sa prochaine «cible».

Alors j’ai rattrapé Yoongi Hyungla hauteur. Vient ensuite J-Hope! Sois prêt! – Jimin