SpaceX lance avec succès sa première mission habitée régulière avec le Crew Dragon: c’est ce qu’il a à bord en plus des astronautes

Enfin, et après une série de reports dus à des problèmes de moteur, SpaceX en collaboration avec la NASA a lancé avec succès sa première mission habitée régulière. Voyagez à bord du Dragon Crew quatre astronautes en route vers la Station spatiale internationale. Mais il y a plus, ils ont également réalisé une série d’expériences et de matériel scientifique pour enquêter dans l’espace.





Le Dragon Crew avec l’aide de la fusée Falcon 9 a réussi à atteindre l’espace et est en route pour la Station spatiale internationale. À bord se trouvent les astronautes américains Mike Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker ainsi que le japonais Soichi Noguchi. Le plan est qu’ils restent un total de six mois sur l’ISS avant de revenir sur Terre dans Crew Dragon de nouveau.

Lors du lancement, le Falcon 9 n’a apparemment eu aucun problème et a exploité ses premier et deuxième étages sans trop de difficultés, ce qui ont été récupérés sur Terre sur une plate-forme dans l’océan Atlantique. Ces opérations sont déjà pratiquement un standard pour SpaceX, qui se caractérise précisément par la récupération et la réutilisation de ses moteurs et fusées.

Il faut également noter qu’il ne s’agit pas de la première mission du SpaceX Dragon Crew. Auparavant, en juin de cette année, ils sont entrés dans l’histoire en transportant pour la première fois des astronautes vers la Station spatiale internationale. Cette fois, cependant, il s’agit Première mission opérationnelle et régulière de Crew Dragon.

Microbes, plantes, nouvelles combinaisons spatiales et plus d’expériences à bord de Crew Dragon

Un lancement dans l’espace n’est pas exactement bon marché, donc avec chacun qui est réalisé, il est recherché tirer le meilleur parti de l’ajout de charges supplémentaires à transporter dans l’espace. Dans ce cas, la NASA a profité du lancement des quatre astronautes pour embarquer différentes expériences scientifiques qui seront menées dans l’environnement non gravitaire de l’espace. Voici quelques-uns des plus curieux:

Combinaisons spatiales: La NASA teste ses nouvelles combinaisons spatiales pour les missions lunaires. Contrairement aux modèles actuels, les nouveaux modèles ont leur propre système d’évaporation pour réduire la chaleur à l’intérieur de la combinaison spatiale. Dans la Station spatiale internationale, une série de simulations sera effectuée avec cette nouvelle combinaison pour voir son efficacité avant de l’utiliser dans des missions lunaires.

BioAsteroid: Cette expérience vise à étudier comment certains microbes interagissent avec les roches pour extraire certains des éléments d’intérêt. Une sorte d’extraction spatiale microscopique.

Physiologie alimentaire: La physiologie alimentaire examinera comment le système immunitaire des astronautes peut changer après une période prolongée de microgravité et de changements alimentaires. L'objectif global de l'expérience est d'améliorer le régime alimentaire des vols spatiaux et la santé de l'équipage. L'étude est en cours et le Dragon Crew a maintenant plus Matériel ravitaillement pour les tests.

Habitat végétal-02: Plus de graines et de matériel biologique pour le «petit jardin» que les astronautes assemblent sur la Station spatiale internationale. Cette fois, ils ont des graines de radis à bord pour expérimenter leur croissance dans l’espace.

Coeur cardinal: Avec cette expérience, les chercheurs créent des tissus cardiaques artificiels montés sur des puces tissulaires pour étudier le risque cardiovasculaire que les astronautes peuvent avoir.

Dans les prochaines heures, le Dragon Crew devrait arriver avec succès et amarrer avec la Station spatiale internationale. À ce moment-là, un événement de bienvenue typique aura lieu au cours duquel les astronautes déjà à bord de l’ISS en accueillent de nouveaux.