« Riverdale »: KJ Apa parle de la pression qu’il ressent sur la série

Après le début de la diffusion en Le CW de la série « Riverdale», La vie de nombre de ses protagonistes, dont beaucoup étaient pratiquement inconnus au moment de leur sélection, a pris un tournant complet face à la popularité et à l’acceptation du public.

Et bien que cela puisse donner l’impression que tout tourne autour de l’argent, de la renommée et de la popularité qu’il pourrait leur accorder, la vérité est que l’industrie du divertissement s’est avérée ne pas être complètement agréable, comme le ferait remarquer le protagoniste de la série. KJ Apa.

L’acteur en charge de donner vie à l’écran à Archie Andrews, qui est l’un des personnages les plus populaires de la bande dessinée américaine, a exprimé dans une récente interview comment il s’est senti restreint par son personnage, assimilant l’expérience à une sorte de prison.

L’année dernière, Apa eu l’occasion de jouer dans le thriller pandémique « Oiseau chanteur», En partageant quelques mots avec l’actrice Demi Moore dans une conversation pour le magazine Interview. « Je me sentais tellement libre en venant d’un spectacle où je me sentais souvent dans une prison », a-t-il déclaré.

« Il y a tellement de restrictions sur ce que je peux et ne peux pas faire », a-t-il commenté en faisant référence à la série. Au lieu de cela, l’acteur montrerait une attitude plus détendue envers le film produit par Michael Bay et dans lequell moore partager des crédits avec lui.

Je me suis dit « Wow, c’est vraiment comme ça que je m’exprime naturellement. » Il n’était pas couvert de maquillage ou de produits capillaires. Il avait les cheveux longs et une barbe. Je me sentais juste libre.

Au moment où Moore prétend comprendre comment jouer un personnage de bande dessinée nécessitait un travail esthétique spécifique, Apa a ajouté qu’il y avait une grande pression lors de la lecture d’un Archie. « Je suis tellement reconnaissant pour le spectacle et son succès, mais en même temps, il y a beaucoup de bagages qui accompagnent ce succès. »

L’acteur précise que les seules personnes avec lesquelles il a pu s’exprimer sur ces questions sont avec ses camarades de casting, notamment avec Cole Sprouse, qui a joué un rôle actif depuis son enfance.

«J’essaie de regarder les choses du point de vue d’un fan pour comprendre sa façon de penser, mais il y a des moments où je dis:« Ils n’ont vraiment aucune idée que nous sommes de vraies personnes. Ils ne peuvent pas nous séparer des personnages. Vous n’avez pas ça dans d’autres professions », conclut-il.

Les cinq saisons de la série sont désormais disponibles sur Netflix Oui Le CW Il aurait déjà approuvé la commande pour une sixième saison, qui débuterait probablement la production d’ici la fin de l’année.