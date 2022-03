GTA Plus – GTA Online obtient un abonnement VIP exclusif pour la nouvelle génération, qu’apporte GTA+ ?

Rockstar Games a étonnamment dévoilé le nouveau service d’abonnement GTA+qui est exclusif à ce mois-ci GTA en ligne sera disponible sur PS5 et Xbox Series X. Nous vous présentons le modèle VIP payant.

L’abonnement VIP pour GTA Online : GTA+

à GTA+ c’est un nouveau service d’abonnement pour GTA Onlinepour lequel vous devez payer mensuellement.

Quand GTA+ commence-t-il ? Du 29 mars 2022 ça commence avec le nouvel abonnement VIP. Le service est là uniquement pour GTA Online sur PS5 et Xbox Series X.

Combien coûte GTA+ ? Afin de pouvoir profiter des avantages de cet abonnement, vous devez 5,99€ Payer. Cela peut être fait via le PlayStation Store ou le Microsoft Store. Vous devez avoir GTA 5 ou la version autonome de GTA Online pour cela.

La résiliation est-elle possible à tout moment ? Oui, selon Rockstar Games, l’annulation est possible à tout moment.

Quels sont les bonus ?

Qu’est-ce que vous obtenez pour les 5,99 euros mensuels ? Rockstar Games promet toute une panoplie de bonus qui devraient changer mensuellement. Vous recevrez 500 000 GTA€ déposés sur votre compte Maze Bank chaque mois et vous aurez la possibilité de déverrouiller des propriétés avec de nouvelles mises à jour de gameplay. De plus, des améliorations spéciales de véhicules, des remises et des bonus GTA dollars et RP vous attendent.

Pour la période du 29 mars au 27 avril, les récompenses suivantes ont été annoncées pour les membres GTA+ :

500 000 € GTA sous forme de crédit automatique sur votre compte Maze Bank.

sous forme de crédit automatique sur votre compte Maze Bank. la Principe Deveste Huit – y compris une mise à niveau gratuite de Hao’s Special Works avant qu’elle ne soit disponible pour tous les joueurs – ainsi que les thèmes Orange HSW Trip et HSW CMYK Glitch.

– y compris une mise à niveau gratuite de Hao’s Special Works avant qu’elle ne soit disponible pour tous les joueurs – ainsi que les thèmes Orange HSW Trip et HSW CMYK Glitch. la atelier de réparation automobile à La Mesa est disponible gratuitement sur Maze Bank Foreclosures – il introduit une variété de mises à jour de gameplay dans le cadre de Los Santos Tuners. Les propriétaires d’ateliers de réparation automobile peuvent les déplacer à La Mesa sans frais supplémentaires.

à La Mesa est disponible gratuitement sur Maze Bank Foreclosures – il introduit une variété de mises à jour de gameplay dans le cadre de Los Santos Tuners. Les propriétaires d’ateliers de réparation automobile peuvent les déplacer à La Mesa sans frais supplémentaires. Décret du frais d’adhésion au LS Car Meet . Les membres actuels du LS Car Meets with GTA+ recevront un crédit de 50 000 GTA€ pendant cette période d’événement.

. Les membres actuels du LS Car Meets with GTA+ recevront un crédit de 50 000 GTA€ pendant cette période d’événement. Les propriétaires de yachts peuvent passer au sans frais supplémentaires Aquarius Superyacht .

. le T-shirt gousset grenouille et le Broker Prolapsus Basketball Jersey et -shorts sont automatiquement ajoutés à votre garde-robe.

et le et sont automatiquement ajoutés à votre garde-robe. Accès au Peinture de chaîne de montage pour le Mammoth Avenger, le HVY MTW et le TM-02 Khanjali.

pour le Mammoth Avenger, le HVY MTW et le TM-02 Khanjali. Variantes de couleurs et emblèmes gratuits pour l’atelier de réparation automobile.

Triple GTA€ et RP dans le Série de course HSW .

. Réputation Double Car Meet dans toutes les courses de série de courses de rue.

Selon Rockstar Games, il sera spécial sur le PlayStation Store et le Microsoft Store Cartes de paiement donner aux membres « GTA + » un bonus en espèces supplémentaire pour le prix respectif