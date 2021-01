Le redémarrage du film Knight Rider n’a pas encore remporté l’approbation de David Hasselhoff

Les réinterprétations modernes des propriétés populaires des années 1980 sont une grande entreprise depuis un certain temps, mais la série de crimes d’action est jusqu’à présent restée pratiquement intacte. Chevalier cavalier. Tout cela est prêt à changer grâce à Aquaman James Wan, qui est récemment venu à bord pour produire une aventure sur grand écran pour le héros titulaire Michael Knight et son assistant, l’automobile consciente et parlante, KITT. Maintenant, la star d’origine David Hasselhoff a fait connaître ses sentiments concernant le redémarrage à venir, ainsi que révélant qu’il avait essayé d’apporter Chevalier cavalier aux théâtres au cours de la dernière décennie.

«Les détails que je peux partager sont que j’ai une part émotionnelle et une passion. Le gars qui l’écrit est un grand fan de Knight Rider. Il m’a envoyé une photo de lui dans la voiture Knight Rider. Son nom est TJ Fixman . Le concept, je ne sais pas vraiment. J’ai jeté mon chapeau dans le ring alors que « la nostalgie rencontre Knight Rider d’aujourd’hui », qui n’est pas un nouveau Knight Rider, mais une continuation. Ils veulent faire un script qui a mon approbation là-dessus. Que j’y sois ou non, ou que je l’approuve, la réponse est: je ne sais pas. «

Ainsi, alors qu’il semble que Hasselhoff est principalement tenu dans l’ignorance du redémarrage de Knight Rider, l’acteur a au moins eu l’occasion de jeter le sien dans ses deux cents. Ce qui est juste compte tenu de son rôle dans la série ainsi que de sa passion continue pour la relance de la franchise. Hasselhoff a détaillé comment il a conservé cette passion au cours de la dernière décennie, en essayant d’obtenir un film théâtral Chevalier cavalier aventure sur le terrain en vain.

En plus d’expliquer les raisons pour lesquelles la propriété a été retirée de ses mains, Hasselhoff lance un avertissement sévère à l’équipe de création derrière le Chevalier cavalier redémarrer. Ne vous y trompez pas, vous ne voulez pas vous embêter avec The Hoff.

« Mais j’ai eu les droits pendant environ 10 ans sur Knight Rider, et je ne pouvais pas avoir une bouchée. Et ces gars-là l’ont maintenant à cause du timing, à cause de la résurgence de la nostalgie, parce que le gars qui le fait l’obtient. Il ne s’agit pas d’une voiture qui parle, mais de la relation entre Michael et KITT. Et c’est aussi une question d’action et «un homme peut faire la différence». Et s’ils le font, je le soutiendrai probablement. S’ils ne le font pas, ils ont harcelé The Hoff. «

Chevalier cavalier à l’origine a fonctionné de 1982 à 1986 et a été diffusé sur NBC. En vedette David Hasselhoff en tant que Michael Knight, notre aventure commence lorsque notre héros prend une balle presque fatale au visage. Avec une nouvelle identité grâce à la chirurgie plastique améliorée, Knight devient le principal agent de terrain du programme pilote de son organisation de justice publique, la Fondation pour le droit et le gouvernement (FLAG). Assistés de Knight Industries Two Thousand (KITT), une Pontiac Firebird Trans Am fortement modifiée et technologiquement avancée, Michael et KITT sont amenés dans des situations où «l’action directe pourrait fournir la seule solution possible».

Bien que les détails de l’intrigue pour le redémarrage soient rares, il a été décrit comme une « prise actuelle qui maintiendra le ton anti-établissement de l’original », ce qui devrait, espérons-le, suffire à satisfaire The Hoff. Cela nous vient de Consequence of Sound.

Sujets: Knight Rider Movie, Knight Rider