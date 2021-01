Back 4 Blood: fonctionnalité populaire de Left 4 Dead revient

Après que leur dernier morceau « Evolve » n’ait pas répondu aux attentes, les développeurs de Turtle Rock Studios veulent revenir à leurs racines. Votre prochain match Retour 4 Sang ne rappelle pas seulement par son nom son œuvre plus ancienne « Left 4 Dead », dont une fonctionnalité bien connue doit être reprise.

Back 4 Blood: Game Director avec nous à nouveau et cartes à collectionner à bord

C’est le soi-disant Directeur de jeu AI. Cette fonctionnalité permet l’intelligence artificielle du titre, comme l’expliquent les développeurs dans une vidéo d’une durée de plus de six minutes, à chaque passage concevoir quelque chose de différent: Les articles sont activés caché dans d’autres endroits et aussi Les ennemis n’y apparaissent pasoù le joueur les a rencontrés lors de la première partie.

Cependant, cette mécanique ne doit pas seulement être tirée du quasi-prédécesseur, mais aussi pour « Back 4 Blood » à revoir. Un nouveau devrait rendre cela possible Mécanique des cartes à collectionner, la dite Cartes de corruption. L’IA Game Director peut utiliser ces cartes pour définir divers paramètres tels que Force de l’adversaire ou changez les types d’ennemis auxquels les joueurs sont confrontés.

Pour que les joueurs ne soient pas désespérément inférieurs à ce mécanisme, ils sont également autorisés à son propre jeu de cartes mettre ensemble. De cette façon, ils peuvent faire leur propre Augmenter la santé ou autres petits avantages procurer. Il s’agit donc d’en avoir un bon, pour ainsi dire Stratégie de compteur pour trouver l’IA Game Director. Les développeurs promettent que si « Aucune expérience deux fois la même » sera.

Les joueurs intéressés devraient découvrir à quel point tout cela sera bon dans la pratique le 22 juin 2021, lorsque « Back 4 Blood » sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S et le PC.

Vous pouvez lire plus d’informations sur le jeu ici dans notre aperçu complet du jeu: