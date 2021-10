Le redémarrage de « The Wolfman » a déjà un nouveau réalisateur en charge

Malgré les pauses indéfinies provoquées dans le monde du cinéma et de la télévision, à la mi-2020, le développement d’un nouveau redémarrage de « The Wolfman » est confirmé, qui, sous le sceau de la maison de production Blumhouse, mettrait en vedette l’acteur Ryan Gosling comme son principal protagoniste sous la direction de Leigh Whannell, qui au début de cette même année nous a surpris avec son travail dans « The Invisible Man ».

Bien que ce projet soit toujours d’actualité, il a été confirmé que Whannell ne sera pas en charge de ce film, qui aura Derek Cianfrance comme réalisateur et scénariste, marquant sa troisième collaboration avec Gosling après deux drames à succès : « The Place Beyond » et « Blue Valentine », ce dernier considéré comme l’une des meilleures performances de Gosling.

« Les bandes d’horreur ont été mon premier amour, mon entrée dans ce que le cinéma était capable de faire narrativement et esthétiquement », a commenté Cianfrance dans un communiqué publié par Deadline. « Associé à l’opportunité de collaborer à nouveau avec Ryan, c’est vraiment un rêve devenu réalité. »

Cianfrance se dit ravi de faire revivre ce monstre d’Universal dans l’inconscient collectif. « The Wolfman » sera un redémarrage complet du classique de l’horreur avec Lon Chaney Jr. en 1941, bien que contrairement au remake sorti en 2010, il se déroulera à l’ère moderne.

Auparavant, il avait été rapporté que le scénario avait été développé par Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo de « Orange is the New Black », légèrement inspiré du style du thriller « Nightcrawler », avec Jake Gyllenhaal en 2014. Départ de Whannell du projet est signalé en raison de problèmes avec son horaire de travail.

Leigh Whanell a actuellement un contrat général avec Blumhouse pour le développement de contenu pour le cinéma et la télévision. Jason Blum, président de la maison de production, a révélé lors d’une récente conversation avec Collider que lui et le cinéaste travaillaient actuellement sur deux ou trois films différents, il est donc fort probable que Whannell soit intéressé à prendre la direction d’un autre projet.