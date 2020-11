Les tiques du chien préfèrent les humains comme hôtes lorsque les températures augmentent

Alors que les températures augmentent en raison du changement climatique, les tiques sont porteuses de la maladie bactérienne mortelle Fièvre maculée des Rocheuses (RMSF) peuvent déplacer leurs préférences alimentaires des chiens vers les humains, selon une nouvelle recherche.

Les résultats, qui ont été présentés aujourd’hui (16 novembre) à la réunion annuelle de l’American Society of Tropical Medicine and Hygiene, sont un signe inquiétant de la façon dont le changement climatique (et l’augmentation prévue des températures moyennes) peut augmenter le risque de contracter la tique. maladies transmises.

«Nos travaux indiquent que lorsque le temps devient chaud, nous devrions être beaucoup plus vigilants pour les infections de RMSF chez l’homme», Dr Laura Backus, vétérinaire et doctorante, qui a dirigé l’étude à l’Université de Californie, Davis School of Veterinary Médicament, dit dans un communiqué . « Nous avons constaté que lorsque les températures passaient d’environ 74 à 100 degrés Fahrenheit [23 to 38 degrees Celsius], les tiques brunes porteuses de la maladie étaient 2,5 fois plus susceptibles de préférer les humains aux chiens. «

RMSF est une maladie causée par la bactérie Rickettsia rickettsii, qui est porté par tiques qui se nourrissent généralement de chiens. En Arizona, où plusieurs éclosions de RMSF ont été signalées ces dernières années, et dans d’autres États du sud-ouest, elle est principalement transmise par la tique brune du chien (Rhipicephalus sanguineus), selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) . Dans les cinq premiers jours suivant la maladie, les antibiotiques peuvent l’éliminer, mais si elle n’est pas traitée, la maladie peut être mortelle. La survenue de la RMSF aux États-Unis a considérablement augmenté ces dernières années, passant de 495 cas en 2000 à un pic de 6248 cas en 2017, selon Données CDC .

Il est difficile de prédire les épidémies de RMSF, a déclaré Backus, mais savoir ce qui fait que les tiques s’attaquent aux humains pourrait aider. «Si nous pouvons identifier les situations, les facteurs environnementaux, qui conduisent les humains à se faire mordre plus souvent, nous pouvons alors espérer être en mesure d’identifier et d’intervenir plus rapidement et de réduire les cas», a déclaré Backus à 45Secondes.fr. Des travaux antérieurs d’autres chercheurs avaient suggéré que la température pourrait être l’un de ces facteurs, c’est-à-dire que les tiques brunes du chien pourraient être plus agressives envers les humains par temps chaud, a déclaré Backus.

Pour tester l’hypothèse, Backus et ses collègues ont recruté des volontaires humains et canins courageux pour une expérience unique. Les chercheurs ont mis en place deux grandes boîtes en bois, l’une contenant un chien , l’autre, un humain, relié par un tube en plastique transparent. Ils ont relâché 20 tiques à la fois au milieu du tube et, pendant 20 minutes, ont observé si les tiques, qui choisissent leurs hôtes par leur odeur, se déplaçaient vers le chien, vers l’humain ou restaient en place. Des barrières grillagées ont empêché les tiques d’atteindre leurs hôtes prévus. Les chercheurs ont réalisé l’expérience à deux températures différentes, environ 74 F (23,3 C), ou température ambiante, et environ 100 F (37,8 C). Ils ont utilisé deux types de tiques brunes pour chiens: les tiques tropicales, trouvées dans le sud des États-Unis, et les tiques tempérées, trouvées dans tout le continent américain. Ils ont fait 10 essais à chaque température pour chaque type de tique.

En regardant tous les essais combinés, les tiques tropicales étaient plus susceptibles de se déplacer vers les chiens à température ambiante, avec une moyenne de 5,2 des 20 tiques se déplaçant vers le chien et 2,9 tiques rampant vers l’humain, a déclaré Backus. À des températures élevées, cependant, ils ont déplacé leur préférence vers les humains: une moyenne de 4,4 tiques s’est déplacée vers le chien, tandis que 7,5 tiques se sont déplacées vers la personne. À la température plus élevée, les tiques étaient également plus susceptibles de faire un choix, plutôt que de rester au milieu du tube.

Les résultats étaient moins clairs pour les tiques tempérées. À des températures plus élevées, beaucoup moins de tiques tempérées ont choisi les chiens. Un peu plus de tiques tempérées ont également choisi les humains à la température plus élevée, mais cette augmentation n’était pas statistiquement significative, a déclaré Backus.

Les chercheurs ne sont pas sûrs de la raison pour laquelle les tiques changent les préférences de l’hôte. «À des températures plus élevées, ils pourraient être plus désireux de trouver un hôte, car à des températures plus élevées, ils sont plus susceptibles de sécher et de mourir plus rapidement. Et c’est peut-être pour cela qu’ils se dirigent vers l’hôte plus agressivement et plus rapidement. pour la survie », a déclaré Backus. Mais cela n’explique pas pourquoi les tiques préféreraient les humains plus que les chiens à des températures plus élevées, a-t-elle ajouté.

Les résultats ont des implications sur la façon dont le changement climatique pourrait affecter l’incidence de la RMSF. Lorsqu’il fait chaud, les humains sont plus susceptibles d’être mordus par des tiques brunes du chien, qui peuvent être porteuses de la maladie, et à mesure que le climat se réchauffe, il y aura probablement plus de jours chauds, a déclaré Backus. « Il y a certainement une préoccupation basée sur cela que le changement climatique se traduisant par davantage d’événements météorologiques chauds va conduire à plus d’épidémies », a-t-elle ajouté.