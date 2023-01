Toutes les sorties de films Netflix en février 2023

in

L’année semble avoir commencé de la meilleure des manières pour le service de streaming Netflix, puisque chacun de ses titres continue d’être les principaux sujets de conversation. Bien que les séries télévisées aient un plus grand attrait aujourd’hui, les films se multiplient de mois en mois avec des sorties qui parviennent à attirer des abonnés, comme c’est le cas en ce moment avec Vous, narvik Oui Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés. Cependant, il y en aura plus en février 2023 et nous vous apportons ici tout ce qui arrivera dans les semaines à venir.

+Sorties de films Netflix en février 2023

– Anges et démons

Date de sortie: 1er février

Un symbologiste est en mission pour trouver des indices pour déjouer une attaque contre le Vatican par une société secrète en quête de vengeance.

– Elle

Date de sortie: 1er février

Un écrivain solitaire trouve l’amour de la manière la plus inattendue : sur le système d’exploitation qu’il a acheté pour organiser sa vie.

– Amis avec des avantages

Date de sortie: 1er février

Emma et Adam entament une relation sexuelle : sans mensonge, sans jalousie ni intimité. Mais leur arrangement se complique lorsque des sentiments inattendus surgissent.

– SWAT : Unité spéciale 1

Date de sortie: 1er février

Un flic vétéran doit recruter et former une équipe aux armes et tactiques spéciales, qui doit combattre un meurtrier international.

– j’infeste

Date de sortie: 3 février

Alors que le coronavirus bouleverse leur vie, deux détectives recherchent les responsables d’un enlèvement qui s’inscrirait dans un sinistre schéma.

– Esprit libre

Date de sortie: 3 février

Une adolescente australienne tenace fait face à ses peurs et poursuit son rêve de devenir la plus jeune personne à faire le tour du monde en solitaire.

-Stromboli

Date de sortie: 3 février

Hantée par les souvenirs d’une histoire d’amour ratée et d’une bagarre avec sa fille, une femme s’inscrit à une retraite d’entraide après des vacances ratées.

– Votre maison ou la mienne

Date de sortie: 10 février

Les meilleurs amis Debbie et Peter échangent des maisons pendant une semaine, et ce qu’ils découvrent sur leur vie pourrait leur ouvrir les portes de l’amour.

– L’amour au carré à nouveau

Date de sortie: 13 février

Un journaliste célèbre et un enseignant terre-à-terre naviguent dans des eaux agitées lorsqu’un travail entrave leur nouvelle vie ensemble.

-Rappelles toi

Date de sortie: 14 février

Six étudiants piégés dans une boucle temporelle doivent retrouver les restes d’une victime inconnue afin de briser la malédiction et de vivre une nouvelle journée.

– Partout

Date de sortie: 14 février

Deux frères qui ne se sont pas vus depuis quinze ans résolvent leurs différends en réalisant un rêve d’enfant : faire le tour du Mexique à moto.

– Mission : Impossible – Retombées

Date de sortie: 14 février

L’échec d’une mission oblige Ethan Hunt et son équipe à coopérer avec la CIA dans une course pour sauver le monde de l’extermination nucléaire.

– La momie

Date de sortie: 16 février

Une équipe d’archéologues ressuscite une momie d’esprit maléfique, et maintenant un aventurier et un égyptologue maladroit doivent se débarrasser du terrible démon.

– La sorcière

Date de sortie: 16 février

En Nouvelle-Angleterre, une famille s’installe près d’une forêt lorsque ses membres se croient victimes d’une malédiction.

– Monde Jurassique: Monde Jurassique

Date de sortie: 16 février

Un parc à thème sur les dinosaures cherche à attirer les touristes avec une exposition, mais sa créature la plus redoutable parvient à s’échapper et fait des ravages sur l’île.

– Notes parfaites

Date de sortie: 16 février

Cette comédie musicale met en scène un décor où se vit l’histoire d’une intense rivalité entre groupes de chant a cappella.

– Les étrangers

Date de sortie: 22 février

La vie privilégiée d’une femme noire à la peau claire s’effondre lorsque deux étrangers arrivent dans sa ville pittoresque.

– Je m’appelle Chihiro.

Date de sortie: 22 février

Une ancienne travailleuse du sexe commence à travailler dans un stand de restauration dans une petite ville côtière et à réconforter les âmes solitaires qui passent.

– Nous avons un fantôme

Date de sortie: 24 février

Après avoir trouvé un fantôme dans leur maison, une famille devient virale sur les réseaux. Mais fouiller dans le passé du spectre les place dans le collimateur de la CIA.

– Petite femme

Date de sortie: 25 février

Déterminée à se frayer un chemin dans les années 1860, une écrivaine se remémore les moments difficiles mais affectueux qu’elle a passés avec ses sœurs et une amie.

